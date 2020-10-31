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Скончался легендарный британский актер Шон Коннери

31.10.2020 16:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Умер в возрасте 90 лет

Сэр Шон Коннери - легендарный и для миллионов поклонников лучший исполнитель роли Джеймса Бонда. 
Шотландский актер первым сыграл агента 007 на большом экране, он снялся в семи фильмах "бондианы".

Среди многоисленных наград Коннери - премия "Оскар", две премии BAFTA и три "Золотых глобуса".
 
 
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