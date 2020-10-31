Скончался легендарный британский актер Шон Коннери

Сэр Шон Коннери - легендарный и для миллионов поклонников лучший исполнитель роли Джеймса Бонда.

Шотландский актер первым сыграл агента 007 на большом экране, он снялся в семи фильмах "бондианы".





Среди многоисленных наград Коннери - премия "Оскар", две премии BAFTA и три "Золотых глобуса".



