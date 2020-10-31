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Ого! Беларуский фильм стал лучшим на кинофестивале в Лос Анджелесе: теперь он может поехать на Оскар

31.10.2020 17:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Хорошие новости: фильм «Озеро радости», который сняли по роману беларуского писателя Виктора Мартиновича, победил на кинофестивале в Лос Анджелесе. Теперь он может претендовать на участие в «Оскаре-2021». Об этом у себя в фейсбук режиссер ленты Алексей Полуян.

А вот и тизер фильма: 

 
 
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Хорошие новости: фильм «Озеро радости», который сняли по роману беларуского писателя Виктора Мартиновича, победил на кинофестивале в Лос Анджелесе. Теперь он...
 
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