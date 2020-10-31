Ого! Беларуский фильм стал лучшим на кинофестивале в Лос Анджелесе: теперь он может поехать на Оскар

Источник материала: KYKY

Хорошие новости: фильм «Озеро радости», который сняли по роману беларуского писателя Виктора Мартиновича, победил на кинофестивале в Лос Анджелесе. Теперь он может претендовать на участие в «Оскаре-2021». Об этом у себя в фейсбук режиссер ленты Алексей Полуян.

А вот и тизер фильма: