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Ого! Беларуский фильм стал лучшим на кинофестивале в Лос Анджелесе: теперь он может поехать на Оскар
Источник материала: KYKY>
Хорошие новости: фильм «Озеро радости», который сняли по роману беларуского писателя Виктора Мартиновича, победил на кинофестивале в Лос Анджелесе. Теперь он может претендовать на участие в «Оскаре-2021». Об этом у себя в фейсбук режиссер ленты Алексей Полуян.
А вот и тизер фильма:
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Ого! Беларуский фильм стал лучшим на кинофестивале в Лос Анджелесе: теперь он может поехать на Оскар
Хорошие новости: фильм «Озеро радости», который сняли по роману беларуского писателя Виктора Мартиновича, победил на кинофестивале в Лос Анджелесе. Теперь он...
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