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"Это надолго". СДВ и СДВГ: на что обратить внимание родителям?
31.10.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Раньше гиперактивность детей списывали на плохое воспитание. Но теперь СДВ и СДВГ включены в Международную классификацию болезней и требуют вмешательства врача и психолога. Что же такое СДВГ и СДВ? Как это проявляется у школьников? Есть ли разница в проявлении СДВ и СДВГ у девочек и мальчиков? Это лечится, поддается коррекции или остается на всю жизнь? И что чаще всего ошибочно принимают за гиперактивность и дефицит внимания?
Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.
2:15 —мифы о СДВ и СДВГ;
4:00 —критерии СДВГ: как родителям понять, что с ребенком что-то не то, и надо обратиться к специалистам?
13:00 —что чаще всего ошибочно принимают за гиперактивность и дефицит внимания;
15:50 —почему СДВГ надо корректировать, а не пускать на самотек?
19:50 —как не спутать общую усталость и утомление ребенка с СДВ?
21:00 —гаджеты и интернет вызывают СДВГ?
25:10 —Можно ли по генетическому тесту понять, есть ли у ребенка предрасположенность к СДВГ?
28:00 —есть ли разница в проявлении СДВ и СДВГ у девочек и мальчиков?
28:40 —как вести себя семье, если у ребенка СДВГ?
30:45 —ребенок вырастет и СДВГ пропадет? Или же нет?
32:45 —о плюсах СДВГ (да-да, они есть).
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