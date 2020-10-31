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"Это надолго". СДВ и СДВГ: на что обратить внимание родителям?

31.10.2020 17:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Это надолго". СДВ и СДВГ: на что обратить внимание родителям?

Раньше гиперактивность детей списывали на плохое воспитание. Но теперь СДВ и СДВГ включены в Международную классификацию болезней и требуют вмешательства врача и психолога. Что же такое СДВГ и СДВ? Как это проявляется у школьников? Есть ли разница в проявлении СДВ и СДВГ у девочек и мальчиков? Это лечится, поддается коррекции или остается на всю жизнь? И что чаще всего ошибочно принимают за гиперактивность и дефицит внимания?

Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.

2:15 —мифы о СДВ и СДВГ;

4:00 —критерии СДВГ: как родителям понять, что с ребенком что-то не то, и надо обратиться к специалистам?

13:00 —что чаще всего ошибочно принимают за гиперактивность и дефицит внимания;

15:50 —почему СДВГ надо корректировать, а не пускать на самотек?

19:50 —как не спутать общую усталость и утомление ребенка с СДВ?

21:00 —гаджеты и интернет вызывают СДВГ?

25:10 —Можно ли по генетическому тесту понять, есть ли у ребенка предрасположенность к СДВГ?

28:00 —есть ли разница в проявлении СДВ и СДВГ у девочек и мальчиков?

28:40 —как вести себя семье, если у ребенка СДВГ?

30:45 —ребенок вырастет и СДВГ пропадет? Или же нет?

32:45 —о плюсах СДВГ (да-да, они есть).

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"Синдром непоседы", "проблема нашего времени", "модный детский диагноз" — синдром дефицита внимания с гиперактивностью называют по-разному. Ходить "на ушах", мучить...
 
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