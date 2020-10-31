С 1 ноября Беларусь приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства

Источник материала: Onliner

С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства, сообщает Госпогранкомитет.

С 1 ноября Республика Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах через Государственную границу Республики Беларусь в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19.

При этом пограничники перечисляют, на кого не распространяется этот запрет.

Иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;

Глав и членов официальных делегаций; иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;

Водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений; членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

Иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;

Иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;

Иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;

Иностранцев, следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;

Иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;

Граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию;

Иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич — Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года.

На лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, также не распространяется данное ограничение.