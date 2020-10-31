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В Минске на Окрестина вчера задержали группу анархистов
Источник материала: Партизан
Вечером 30 октября после встречи освобожденного после 15-суточного ареста Александра Белова возле ЦИП на Окрестина была задержана группа активистов анархистского движения.
Известно, что среди задержанных также журналистка Марина Костылянченко. Был задержан и только освобожденный Александр Белов. По какой причине их задержали и на каком основании – выясняется.
Среди задержанных оказались супруги Наталья и Александр Сенковец, Влад Мощук, Владимир Ларионов, Горботенко, Мария Шаблинская.
Известно, что некоторых задержанных после Заводского РУВД отправили в ЦИП на Окрестина, передает
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Вечером 30 октября после встречи освобожденного после 15-суточного ареста Александра Белова возле ЦИП на Окрестина была задержана группа активистов анархистского...
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