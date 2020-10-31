В Минске на Окрестина вчера задержали группу анархистов

Известно, что среди задержанных также журналистка Марина Костылянченко. Был задержан и только освобожденный Александр Белов. По какой причине их задержали и на каком основании – выясняется.





Среди задержанных оказались супруги Наталья и Александр Сенковец, Влад Мощук, Владимир Ларионов, Горботенко, Мария Шаблинская.



