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В Минске на Окрестина вчера задержали группу анархистов

31.10.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 30 октября после встречи освобожденного после 15-суточного ареста Александра Белова возле ЦИП на Окрестина была задержана группа активистов анархистского движения.

Известно, что среди задержанных также журналистка Марина Костылянченко. Был задержан и только освобожденный Александр Белов. По какой причине их задержали и на каком основании – выясняется.

Среди задержанных оказались супруги Наталья и Александр Сенковец, Влад Мощук, Владимир Ларионов, Горботенко, Мария Шаблинская.

Известно, что некоторых задержанных после Заводского РУВД отправили в ЦИП на Окрестина, передает Вясна.
 
 
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Вечером 30 октября после встречи освобожденного после 15-суточного ареста Александра Белова возле ЦИП на Окрестина была задержана группа активистов анархистского...
 
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