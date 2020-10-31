На границе Беларуси с Украиной задержали четырех человек с оружием

Всего было задержано четыре человека. У них обнаружили две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, сим-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, специальную экипировку и снаряжение, банковские карты, деньги в различных валютах.





Сейчас совместная следственно-оперативная группа проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств деятельности задержанных.