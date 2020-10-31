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На границе Беларуси с Украиной задержали четырех человек с оружием

31.10.2020 17:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

28 октября возле украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренная группа Мозырского пограничного отряда блокировала и задержала группу из четырех радикально настроенных сторонников анархистского движения, сообщил TUT.BY представитель Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Всего было задержано четыре человека. У них обнаружили две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами, боевую ручную гранату, травматический пистолет и патроны к нему, холодное оружие и баллончики с перцовым газом, форму и рюкзаки военного образца, палатки, саперную лопату, топор, фонари, ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы, фотокамеру, флеш-накопители, сим-карту украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения, специальную экипировку и снаряжение, банковские карты, деньги в различных валютах.

Сейчас совместная следственно-оперативная группа проводит комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств деятельности задержанных.
 
 
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28 октября возле украинской границы в районе населенного пункта Забозье Ельского района маневренная группа Мозырского пограничного отряда блокировала и...
 
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