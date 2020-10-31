Минздрав утвердил критерии к торговым наименованиям лекарств

сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Соответствующее постановление от 24 сентября 2020 года №78 было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале,корреспондент агентства «Минск-Новости».





Согласно документу, название препарата самостоятельно выбирает производитель или держатель регистрационного удостоверения. При этом последний обеспечивает соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности.





Название препарата может быть придуманным словом или словосочетанием, международным непатентованным, общепринятым, научным (химическим) и сопровождаться товарным знаком или наименованием держателя регистрационного удостоверения. Но если для лекарственного средства придумали название, то оно не должно быть похожим до степени смешения или воспроизводить другой препарат.





Торговое наименование не должно иметь дополнительных значений, вводящих в заблуждение о терапевтических свойствах препарата или в отношении его состава.





Также наименование лекарства не может полностью воспроизводить название биологически активной добавки к пище, быть созвучным с нецензурными словами, представлять препарат как уникальный, наиболее эффективный, исключительный по отсутствию побочных эффектов и так далее.





Помимо этого, запрещается использовать обозначения, тождественные или имеющие фонетическое сходство с официальными наименованиями объектов историко-культурного наследия Беларуси, объектов всемирного культурного или природного наследия.





Для лекарств, содержащих одно и то же действующее вещество, но используемых по отличным друг от друга показаниям, торговые наименования должны быть разными.





Постановление вступает в силу с 20 ноября.



