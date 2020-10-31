ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минздрав утвердил критерии к торговым наименованиям лекарств

31.10.2020 17:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения утвердило положение о критериях к торговым наименованиям лекарственных препаратов.

Соответствующее постановление  от 24 сентября 2020 года №78 было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Согласно документу, название препарата самостоятельно выбирает производитель или держатель регистрационного удостоверения. При этом последний обеспечивает соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности.

Название препарата может быть придуманным словом или словосочетанием, международным непатентованным, общепринятым, научным (химическим) и сопровождаться товарным знаком или наименованием держателя регистрационного удостоверения. Но если для лекарственного средства придумали название, то оно не должно быть похожим до степени смешения или воспроизводить другой препарат.

Торговое наименование не должно иметь дополнительных значений, вводящих в заблуждение о терапевтических свойствах препарата или в отношении его состава.

Также наименование лекарства не может полностью воспроизводить название биологически активной добавки к пище, быть созвучным с нецензурными словами, представлять препарат как уникальный, наиболее эффективный, исключительный по отсутствию побочных эффектов и так далее.

Помимо этого, запрещается использовать обозначения, тождественные или имеющие фонетическое сходство с официальными наименованиями объектов историко-культурного наследия Беларуси, объектов всемирного культурного или природного наследия.

Для лекарств, содержащих одно и то же действующее вещество, но используемых по отличным друг от друга показаниям, торговые наименования должны быть разными.

Постановление вступает в силу с 20 ноября.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения утвердило положение о критериях к торговым наименованиям лекарственных препаратов.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно должна была состояться акция в поддержку бастующих на «Гродно Азоте». Начались задержания
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus
31.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика