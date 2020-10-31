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Тихановская: день за днем режим теряет власть — и ее обретает народ

31.10.2020 17:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Эта неделя показала, что белорусский народ готов жить в новой стране и брать ответственность за будущее, «в то время как пособники режима не способны на ответственность вообще», заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская в видеообращении 31 октября, подводя итоги первой недели «народного ультиматума».

Тихановская: день за днем режим теряет власть — и ее обретает народ

Как отметила Тихановская, ответственность за будущее — это когда стачкомы «Гродно Азота», «Беларуськалия», МЗКТ и других заводов и предприятий растут. А когда руководство увольняет людей за их позицию — это уход от ответственности.

«Ответственность за будущее — это когда студенты бастуют, рискуя потерять свои места в вузах. Когда декан факультета в БГУИР подает заявление об отставке, чтобы не подписывать приказы об отчислениях. А когда ректор БГМУ закрывается на ключ от своих студентов —  это уход от ответственности. Ответственность за будущее —  это когда ученики 4-й гимназии спрашивают учителей: «Как политика может не касаться нас, если я не знаю, придет ли мой папа вечером домой?» А когда педагоги отчисляют молодежь, выдавая повестки в армию, — это уход от ответственности», — сказала экс-кандидат в президенты.

«Ответственность за будущее — это когда врачи сообща отстаивают коллег из Минской областной клинической больницы, которых собирались уволить за их позицию. А угрозы тем, кто спасает людей от ковида, —  это уход от ответственности. Ответственность за будущее — это когда в Большом театре поют «Магутны Божа», когда этот гимн запрещают исполнять в церквях. А давление на артистов и священнослужителей — это уход от ответственности. Ответственность — это когда частный бизнес, фонды солидарности и локальные сообщества помогают бастующим. А вредить бизнесу и не думать об экономических последствиях — это уход от ответственности», — отметила политик.

«Пока народ совершает эти непростые, но важные победы, режим становится все слабее. Он теряет авторитет даже среди своих сторонников. Он теряет устойчивость, повторяя одни и те же угрозы и закрывая границы от своего же народа. Власть — это ответственность, и день за днем режим теряет власть. И ее обретает народ», — подчеркнула Тихановская.

По ее мнению, критическая точка дисциплинарных увольнений достигнута. «Любые дальнейшие отчисления и репрессии будут разваливать режим вдвойне быстрее. Поэтому сейчас они надеются массово запугать нас. Но они не понимают, что страх у белорусов уже перерос в решимость идти до победы. Пока их вертикаль власти разрушается, мы объединяемся и становимся сильнее. Мы уже умеем обходиться без этого режима. Это и есть власть народа — мирная и настойчивая сила людей, которые в ответе друг за друга», — подытожила экс-кандидат в президенты.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого Светланой Тихановской. Эти требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Их поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны силовиками.

Сильное давление оказывает власть сейчас и на всех, кто присоединился к забастовке, — их увольняют и задерживают.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Эта неделя показала, что белорусский народ готов жить в новой стране и брать ответственность за будущее, «в то время как пособники режима не способны на...
 
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