Фильм «Озеро радости» из Беларуси победил на кинофестивале в Лос-Анджелесе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На кинофестивале короткометражных фильмов в Лос-Анджелесе в LA Shorts Fest одержала победу белорусская кинокартина «Озеро радости». Об этом сообщил на своей странице в Facebook режиссер фильма Алексей Полуян.

«Наше «Озеро радости» ночью победило на кинофестивале в Лос-Анджелесе! С этого момента фильм официально номинировался на «Оскар-2021», – заявил Полуян.

Фильм «Озеро радости» был снят по одноименному роману Виктора Мартиновича. Картина завоевала уже ряд наград на престижных международных фестивалях в 2019 и 2020 годах. Премьера ленты состоялась год назад в Минске.

Главная героиня фильма – девятилетняя девочка Яся. Она тяжело переживает смерть матери и по настоянию отца вынуждена некоторые время жить в интернате.

Роль отца исполнил известный белорусский актер Игорь Сигов, который уже в 2010 году номинировался на премию «Оскар» за главную роль в другой короткометражной ленте – «Дверь».