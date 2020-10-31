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Фильм «Озеро радости» из Беларуси победил на кинофестивале в Лос-Анджелесе

31.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

На кинофестивале короткометражных фильмов в Лос-Анджелесе в LA Shorts Fest одержала победу белорусская кинокартина «Озеро радости». Об этом сообщил на своей странице в Facebook режиссер фильма Алексей Полуян.

«Наше «Озеро радости» ночью победило на кинофестивале в Лос-Анджелесе! С этого момента фильм официально номинировался на «Оскар-2021», – заявил Полуян.

Фильм «Озеро радости» был снят по одноименному роману Виктора Мартиновича. Картина завоевала уже ряд наград на престижных международных фестивалях в 2019 и 2020 годах. Премьера ленты состоялась год назад в Минске.

Главная героиня фильма – девятилетняя девочка Яся. Она тяжело переживает смерть матери и по настоянию отца вынуждена некоторые время жить в интернате.

Роль отца исполнил известный белорусский актер Игорь Сигов, который уже в 2010 году номинировался на премию «Оскар» за главную роль в другой короткометражной ленте – «Дверь».

Ранее стало известно, что фильм казахстанского режиссера Фархата Шарипова «18 килогерц» принял участие в престижном кинофестивале в южнокорейском Пусане.



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Теги: Минск
 
 
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По словам режиссера, картина официально номинирована на премию «Оскар»
 
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