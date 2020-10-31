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Беларусь с 1 ноября закрывает границы для иностранцев. В том числе и для россиян
31.10.2020 17:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства пунктах пропуска через границу в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19.
Однако через Национальный аэропорт в Беларусь летать иностранцам разрешено.
Об этом говорится на сайте Государственного погранкомитета Беларуси.
Там отмечается, что ограничение не распространяется на:
1. иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;
2. глав и членов официальных делегаций;
3. иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;
4. водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
5. членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
6. иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;
7. иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;
8. иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;
9. иностранцев, следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;
10. иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;
11. граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию;
12. иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года.
На лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, также не распространяется данное ограничение.
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С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства пунктах пропуска через границу в целях...
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