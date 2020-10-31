Беларусь с 1 ноября закрывает границы для иностранцев. В том числе и для россиян

Источник материала: Ежедневник

С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства пунктах пропуска через границу в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19.

Однако через Национальный аэропорт в Беларусь летать иностранцам разрешено.

Об этом говорится на сайте Государственного погранкомитета Беларуси.

Там отмечается, что ограничение не распространяется на:

1. иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;

2. глав и членов официальных делегаций;

3. иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;

4. водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

5. членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

6. иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;

7. иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;

8. иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;

9. иностранцев, следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;

10. иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;

11. граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию;

12. иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Кабинетом Министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич – Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года.

На лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, также не распространяется данное ограничение.