Беларусь приостанавливает въезд для иностранцев. В том числе россиян





















Информация появилась в официальном telegram-канале ведомства. О том, в каких пунктах пропуска действуют ограничения, а также кто не подпадает под эти ограничения, можно узнать на интернет-портале Госпогранкомитета.





В частности, там сообщается, что ограничить пересечение белорусской границы в связи с COVID-19 постановил Совет Министров страны.





Пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства приостановлено в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях, пунктах пропуска в речных портах через госграницу, сообщили в ГПК.





Есть ряд исключений, на какие категории граждан ограничительные меры на въезд не распространяются. Так по-прежнему въезжать в Беларусь могут иностранцы по дипломатическим и служебным паспортам, представители официальных делегаций, иностранцы, оказывающие международную помощь, и водители-дальнобойщики.





Также ограничения не касаются иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми белорусских граждан, и имеющих право на на постоянное или временное проживание в Беларуси. Кроме того, исключение составят и иностранные граждане, имеющие разрешение на работу и те, кто едет в Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника.





"Россияне, следующие транзитом через Беларусь, смогут въехать. Если же они хотят посетить нашу страну с другой целью, то сделать этого не смогут", - сказал Sputnik официальный представитель ГПК Антон Бычковский.





На лиц, прибывающих в Беларусь через Национальный аэропорт Минск , не распространяется данное ограничение.



