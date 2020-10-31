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ЕС в ближайшее время одобрит санкции против Лукашенко

31.10.2020 18:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение о замораживании активов и введении визовых запретов для президента Беларуси Александра Лукашенко со стороны Европейского союза будет подтверждено 6 ноября, сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

Санкции против Лукашенко уже ввели Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Канада

4 ноября ожидается решение Комитета постоянных представителей Европейского союза по санкциям против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом 30 октября сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.

"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на замораживание активов и введение визовых запретов для Александра Лукашенко и 14 других белорусов. Решение будет подтверждено 6 ноября", – написал он.



Евросоюз ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. Также санкции ввели США. Ни в одном из этих списков Лукашенко пока не фигурировал, пишет gordonua.com
 
 
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Решение о замораживании активов и введении визовых запретов для президента Беларуси Александра Лукашенко со стороны Европейского союза будет подтверждено 6...
 
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