ЕС в ближайшее время одобрит санкции против Лукашенко

Санкции против Лукашенко уже ввели Литва, Латвия, Эстония, Великобритания и Канада





4 ноября ожидается решение Комитета постоянных представителей Европейского союза по санкциям против президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом 30 октября сообщил редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк в Twitter.





"Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на замораживание активов и введение визовых запретов для Александра Лукашенко и 14 других белорусов. Решение будет подтверждено 6 ноября", – написал он.











