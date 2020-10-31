"Предложили раскаяться для БТ". Правозащитника Олега Граблевского посчитали "координатором" марша людей с инвалидностью









После 15-суточного ареста из СИЗО города Барановичи (на территории этого учреждения в последнее время начали размещать задержанных в Минске) вышел 30 октября правозащитник и юрист Офиса по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский.





Его задержали 15 октября на первом марше людей с инвалидностью. Туда он пришел в качестве правозащитника – чтобы помониторить, как проходит марш.





"Весне" , что пришел на марш примерно в 14 часов, а задержали его около 15 часов, когда марш из площади Независимости начал двигаться в сторону ГУМа: Олег Граблевский рассказал, что пришел на марш примерно в 14 часов, а задержали его около 15 часов, когда марш из площади Независимости начал двигаться в сторону ГУМа:





"Подъехал микроавтобус, из которого выпрыгнули два или три человека в черном. Я понял, что они хотят задержать именно меня, и рефлексивно сделал, может быть, шагов пять. Меня ударили по ногам, я упал – и меня заволокли в бус. Один нацепил мне стяжку на руки, второй делал досмотр (забрал телефон и деньги), а третий одновременно снимал это на видеокамеру и по рации кому-то сказал: «Мы задержали координатора»".





Олега Граблевского привезли в Московский РУВД. Его завели в актовый зал, куда потом пришел какой-то человек в штатском и начал угрожать физической расправой:





"Он выговаривал такими словами, будто бы «вы на самое святое посягнули – на инвалидов», – вспоминает правозащитник. – Типа что я координатор, и чтобы я во всем сознался и сделал это на камеру БТ. Я воспринимал эти угрозы как реальные и поэтому не вступал с ним в дискуссию. Его монолог продолжался около 20 минут. Он говорил: «Если ты мужик и у тебя хорошая сперма, то ты должен рожать детей, а не заниматься такими вещами, как выводить на улицу инвалидов»”.





Граблевскому (и не только ему) еще несколько раз предлагали сняться на БТ для сюжета с “раскаянием”.





Потом в актовый зал Московского РУВД зашли четыре офицера (предположительно, поскольку у них были звезды на погонах) и начали задавать Олегу вопросы: "Вы понимаете, за что вас задержали? Как вы осуществляли координацию действий? Ваша фамилия и где вы живете?" Также они требовали предоставить пароль к мобильному телефону правозащитника.





"Я сказал им, что я не понимаю, было ли это какое-то задержание, потому что меня просто похитили с улицы какие-то люди в черной одежде и балаклавах”, — рассказал Олег Граблевский.





Люди, проводившие допрос над Олегом, постоянно мен ись, примерно раз шесть. Это были и мужчины, и женщины. Все время они задавали одни и те же вопросы. Допрос с небольшими перерывами продолжался около пяти часов. Перерывы же были связаны с тем, что у милиционеров были внутренние совещания.





"В какой-то момент я оказался в кабинете оперативников. Вся их работа заключалась в том, что они перепечатывали с распечаток (видно каких-то других людей) из телеграмм-каналов информацию в компьютер", — вспоминает правозащитник.





Сам правозащитник постоянно требовал, чтобы сотрудники представились, но они не отвечали.





Потом к Олегу пришел какой-то человек (возможно, следователь) и принес толстую папку со словами: “Ну все, мы все сделали, ознакомься и подпиши. И видишь, ты нас обманываешь, а мы тебя не обманываем”.





Олег перевернул одну страницу и сделал замечание на то, что его не ознакомили с его правами, как это предусмотрено административным процессом, до того, как осуществлять процессуальные действия.





"На что этот мужчина сказал: «Ну все, тебе п***ц», вырвал эту папку у меня из рук и вышел. И все, больше я не знал, в чем меня обвиняли и что было в этих бумагах вплоть до самого суда".





Также у Граблевского еще раз потребовали предоставить доступ к его мобильному телефону, но он вновь отказался:





"На это мне сказали: «Тогда мы разобьем его!». На что я ответил: «Пожалуйста, но вы будете отвечать за это и за все, что вы здесь сделали». В итоге пришел какой-то человек, поковырялся в моем телефоне – и сказал: «Мы [случайно] его обнулили до заводских настроек... Извини»".





На момент, когда правозащитник вышел после 15 суток из Барановичского СИЗО, его телефон оставался еще в Московском РУВД.



