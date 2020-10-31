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Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

31.10.2020 18:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Участницы Жеснкого марша собрались в сквере возле кинотеатра «Беларусь». За ними наблюдали двое сотрудников милиции в форме. На прилегающих улицах стояли микроавтобусы с силовиками.  

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске
 
Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

Даже ведьмочки и вурдалаки поддержали протесты в Минске

 

В 13.30 женщины отправились колонной по улице Романовская Слобода в сторону Немиги, они скандировали лозунги в поддержку честных выборов, политзаключенных и бастующих.

Сегодняшний Женский марш призван был показать солидарность с бастующими. «Мы выходим на марш призвать всех присоединиться к национальному забастовочному движению и поддержать тех, кто уже бастует», — говорилось в анонсе акции. 

В это же время в столице стартовал очередной марш людей с (не)ограниченными возможностями. Около 40 участников акции выдвинулись от Красного костела по проспекту Независимости. В их числе — известный гражданский активист 83-летний поэт Ян Гриб, люди в инвалидных колясках, а также с костылями и тростями. Демонстранты несли цветы, бело-красно-белые ленты и флаги, плакаты с надписями: «Я хожу за внучек, Танечку и Сашеньку», «Інваліды супраць катаванняў», «Наша возьме! Жыве Беларусь!» и другими.

Сегодняшний марш проходил под девизом «Инвалиды тела против беспредела инвалидов души».

На пересечении проспекта Независимости с улицей Володарского участники обоих маршей объединились в одну колонну, которая теперь стала насчитывать около 200 человек. Демонстранты скандировали «Наши дети лучше всех!», «Смотри в окно, а не в телевизор!». Проходя мимо зданий МВД и КГБ, участники акции также кричали: «Трибунал!».

Демонстрантов сопровождали силовики на микроавтобусах, проезжавшие мимо автомобилисты сигналили в поддержку акции.

На перекрестке проспекта Независимости с улицей Ленина, возле ГУМа, участники марша людей с (не)ограниченными возможностями прекратили свою акцию, а Женский марш продолжился по левой стороне проспекта Независимости. Численность колонны выросла до 250 участниц.

Недалеко от перекрестка проспекта с улицей Янки Купалы сотрудники ГАИ в сопровождении четырех микроавтобусов силовиков остановили водителя, который сигналил участницам марша. Его отвели для разбирательства в машину дорожно-патрульной службы. В одном из микроавтобусов был замечен командир столичного ОМОНа Дмитрий Балаба. Женщины скандируют «Позор тихарям!», «Позор ОНТ!», «Свободу политзаключенным!».

В  районе площади Победы, на пересечении с улицей Киселева, была задержана женщина с цветами. Она не участвовала в марше, а ждала колонну, которая в тот момент к ней приближалась.

К 15.30 участницы Женского марша дошли до площади Якуба Коласа, где акция завершилась. Протестующие свернули бело-красно-белую атрибутику.

Часть демонстранток отправились небольшими группами и в одиночку гулять по центру города с цветами. Таким образом, субботний марш традиционно переформатировался в демарш. Учитывая, что сегодня Хеллоуин, некоторые женщины одеты в стиле ведьм — в шляпах и с метлами.

Сегодняшний женский марш проводился в знак солидарности с бастующими. «Мы выходим на марш призвать всех присоединиться к национальному забастовочному движению и поддержать тех, кто уже бастует», — говорилось в анонсе акции.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Эти требования — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Их поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны силовиками.

Сильное давление оказывается сейчас и на всех, кто присоединился к забастовке, — их увольняют и задерживают.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске прошли традиционный субботний Женский марш и марш людей с (не)ограниченными возможностями.
 
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