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Госатомнадзор пояснил, как БелАЭС будет получать лицензию на эксплуатацию

31.10.2020 18:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 окт – Sputnik. В белорусском Госатомнадзоре подготовили разъяснения о порядке лицензирования Белорусской атомной станции, соответствующие материалы доступны на русском и английском языках на сайте Госатомнадзора, сообщили в ведомстве. 

© Photo : БелАЭС
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"Необходимость подготовки таких разъяснений связана с поступающими вопросами о том, как проводится лицензирование БелАЭС на нынешнем этапе в связи с грядущим вводом в эксплуатацию первого энергоблока", пояснили в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзоре).

Ранее МЧС выдало станции ряд разрешений на определенные этапы работ, в частности, разрешение на энергопуск первого блока было получено 23 октября по результатам пусконаладочных работ и проверок, напомнили в ведомстве.

На следующем этапе лицензию дополнят разрешением опытно-промышленной эксплуатации энергоблока №1.

Затем перед выдачей лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Госатомнадзор проведет оценку соответствия, также будет рассмотрена фактическая готовность Островецкой станции эксплуатации, и пройдут общественные слушания. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Кроме того, стало известно, что в декабре ожидается визит в Беларусь группы экспертов Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG), они посетят площадку АЭС. Как сообщил РИА Новости представитель Госатомнадзора Олег Соболев, визит экспертов связан с "партнерским обзором национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС".

"Результатом партнерской проверки будет отчет, в котором эксперты ENSREG представят свое видение, как выполняются их рекомендации по непрерывному совершенствованию безопасности БелАЭС", - сказал представитель Госатомнадзора.

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Теги: Минск
 
 
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Необходимость разъяснений в Госатомнадзоре пояснили поступающими вопросами о лицензировании станции накануне пуска первого энергоблока.
 
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