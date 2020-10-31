|
Объединенный марш и демарш "с метлами": акции протеста в Минске - видео
31.10.2020 18:41 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
На 83-й день после выборов президента Беларуси в стране продолжаются акции протеста.
© Sputnik / Виктор Толочко
В Минске в субботу, прошел "Женский марш солидарности с бастующими". На этот раз девушки собрались у кинотеатра "Беларусь". Колонна протестующих с цветами и бело-красно-белой символикой двинулась в сторону улицы Городской Вал. Акцию сопровождали силовики в штатском.
В это же время у Красного костела собрались участники очередного "Марша людей с неограниченными возможностями". Они двинулись по проспекту Независимости в направлении ГУМа.
На пересечении улицы Володарского и проспекта Независимости марши объединились и продолжили движение вместе. Протестующие скандировали различные антиправительственные лозунги. Демонстранты разошлись на площади Якуба Коласа. ГУВД сообщает о
Субботний марш завершился "демаршем", но в честь Хэллоуина но отличался от привычного формата. Девушки гуляли по Минску в костюмах - и не с цветами, а с метлами.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице Беларуси в субботу марш людей с инвалидностью и женский марш объединились в одну колонну. Акция протеста завершилась демаршем в честь Хэллоуина. Все...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)