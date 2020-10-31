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Объединенный марш и демарш "с метлами": акции протеста в Минске - видео

31.10.2020 18:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

На 83-й день после выборов президента Беларуси в стране продолжаются акции протеста. 

© Sputnik / Виктор Толочко
ГУВД рассказало о задержанных на акциях протеста в субботу

В Минске в субботу, прошел "Женский марш солидарности с бастующими". На этот раз девушки собрались у кинотеатра "Беларусь". Колонна протестующих с цветами и бело-красно-белой символикой двинулась в сторону улицы Городской Вал. Акцию сопровождали силовики в штатском.

В это же время у Красного костела собрались участники очередного "Марша людей с неограниченными возможностями". Они двинулись по проспекту Независимости в направлении ГУМа.

На пересечении улицы Володарского и проспекта Независимости марши объединились и продолжили движение вместе. Протестующие скандировали различные антиправительственные лозунги. Демонстранты разошлись на площади Якуба Коласа. ГУВД сообщает о нескольких задержаниях.

Субботний марш завершился "демаршем", но в честь Хэллоуина но отличался от привычного формата. Девушки гуляли по Минску в костюмах - и не с цветами, а с метлами.

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Теги: Минск
 
 
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В столице Беларуси в субботу марш людей с инвалидностью и женский марш объединились в одну колонну. Акция протеста завершилась демаршем в честь Хэллоуина. Все...
 
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