Источник материала: Sputnik Беларусь

На 83-й день после выборов президента Беларуси в стране продолжаются акции протеста.

В Минске в субботу, прошел "Женский марш солидарности с бастующими". На этот раз девушки собрались у кинотеатра "Беларусь". Колонна протестующих с цветами и бело-красно-белой символикой двинулась в сторону улицы Городской Вал. Акцию сопровождали силовики в штатском.

В это же время у Красного костела собрались участники очередного "Марша людей с неограниченными возможностями". Они двинулись по проспекту Независимости в направлении ГУМа.

На пересечении улицы Володарского и проспекта Независимости марши объединились и продолжили движение вместе. Протестующие скандировали различные антиправительственные лозунги. Демонстранты разошлись на площади Якуба Коласа. ГУВД сообщает о нескольких задержаниях .

Субботний марш завершился "демаршем", но в честь Хэллоуина но отличался от привычного формата. Девушки гуляли по Минску в костюмах - и не с цветами, а с метлами.

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