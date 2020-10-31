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В Минске прошёл Женский марш и Марш людей с (не)ограниченными возможностями
31.10.2020 18:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
31 октября в Минске прошли одновременно две протестных акции. Колонна участниц Женского марша объединилась с колонной Марша инвалидов на проспекте Независимости.
Акция “людей с неограниченными возможностями” началась с площади Независимости. Оттуда колонна выдвинулась маршем в сторону Октябрьской.
В это же время несколько десятков участниц женского марша собирались в районе кинотеатра “Беларусь”, откуда пошли в сторону Немиги,
В какой-то момент оба марша объединились и совместная колонна двинулась вдоль проспекта Независимости в сторону центра.
Колонна дошла до площади Якуба Коласа и разошлась.
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31 октября в Минске прошли одновременно две протестных акции. Колонна участниц Женского марша объединилась с колонной Марша инвалидов на проспекте Независимости.
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