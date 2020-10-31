В Минске прошёл Женский марш и Марш людей с (не)ограниченными возможностями

Источник материала: Ежедневник

31 октября в Минске прошли одновременно две протестных акции. Колонна участниц Женского марша объединилась с колонной Марша инвалидов на проспекте Независимости.

Акция “людей с неограниченными возможностями” началась с площади Независимости. Оттуда колонна выдвинулась маршем в сторону Октябрьской.

В это же время несколько десятков участниц женского марша собирались в районе кинотеатра “Беларусь”, откуда пошли в сторону Немиги, сообщает Еврорадио.

В какой-то момент оба марша объединились и совместная колонна двинулась вдоль проспекта Независимости в сторону центра.

Колонна дошла до площади Якуба Коласа и разошлась.