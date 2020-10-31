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Павел Латушко допустил создание за границей правительства Беларуси

31.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Павел Латушко допустил создание за границей правительства Беларуси. При этом он выразил надежду, что «до этого не дойдет». Оппозиционер покинул Беларусь в сентябре и находится в Польше.

«Кто знает, может, в перспективе будет принято решение о создании правительства за пределами нашей страны, которое будет и издавать соответствующие документы для граждан Беларуси за границей?»— сказал господин Латушко в видеообращении к участникам Всемирного конгресса белорусов, проходящего онлайн (перевод по «РИА Новости»), пишет . Он также напомнил, что в борьбе за достижение своих целей оппозиция должна действовать абсолютно мирно и в рамках международного права и белорусского законодательства.


Политик добавил, что сейчас белорусским диаспорам целесообразно создавать за границей информационные пункты, которые могли бы стать прообразами посольств. По его словам, такие пункты будут параллельными тем, которые представляют сейчас действующую власть страны. Сам Павел Латушко ранее возглавлял посольство Беларуси во Франции (2012–2019). В сентябре 2020 года президент Александр Лукашенко лишил его ранга дипломата.



Несколько дней назад Павел Латушко объявил о создании Народного антикризисного управления (НАУ). Новая структура будет заниматься стабилизацией обстановки в стране в случае, если оппозиции удастся добиться отставки Александра Лукашенко, пишет "Коммерсант".
 
 
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Член президиума координационного совета (КС) оппозиции Павел Латушко допустил создание за границей правительства Беларуси. При этом он выразил надежду, что «до...
 
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