Павел Латушко допустил создание за границей правительства Беларуси

перевод по «РИА Новости» ), пишет . Он также напомнил, что в борьбе за достижение своих целей оппозиция должна действовать абсолютно мирно и в рамках международного права и белорусского законодательства. «Кто знает, может, в перспективе будет принято решение о создании правительства за пределами нашей страны, которое будет и издавать соответствующие документы для граждан Беларуси за границей?»— сказал господин Латушко в видеообращении к участникам Всемирного конгресса белорусов, проходящего онлайн (), пишет . Он также напомнил, что в борьбе за достижение своих целей оппозиция должна действовать абсолютно мирно и в рамках международного права и белорусского законодательства.









Политик добавил, что сейчас белорусским диаспорам целесообразно создавать за границей информационные пункты, которые могли бы стать прообразами посольств. По его словам, такие пункты будут параллельными тем, которые представляют сейчас действующую власть страны. Сам Павел Латушко ранее возглавлял посольство Беларуси во Франции (2012–2019). В сентябре 2020 года президент Александр Лукашенко лишил его ранга дипломата.













пишет "Коммерсант". Несколько дней назад Павел Латушко объявил о создании Народного антикризисного управления (НАУ). Новая структура будет заниматься стабилизацией обстановки в стране в случае, если оппозиции удастся добиться отставки Александра Лукашенко,"Коммерсант".



