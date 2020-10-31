ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У нас тут свой Хэллоуин: культротест в Гродно, или как оставить свои страхи в "черной комнате"

31.10.2020 19:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В одном светлом-светлом городе появились черные-черные люди. И эти черные люди хотят сделать светлый город черным... В Гродно в Центре городской жизни открылась инсталляция "Черная комната" - новый проект гродненских свободных художников, которые таким образом продолжают свой кульпротест против фальсификации выборов и насилия силовиков на улицах Беларуси.

У нас тут свой Хэллоуин: культротест в Гродно, или как оставить свои страхи в "черной комнате"
1 из 15

Эта "черная комната" наполнена болью, ужасом и страхом. Но проживая эти эмоции и чувства через искусство, мы оставляем это бремя в этой же комнате и становимся более свободными.


Панорама комнаты:


Видео и фото: Ивана Цыркуновича
#1#
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В одном светлом-светлом городе появились черные-черные люди. И эти черные люди хотят сделать светлый город черным... В Гродно в Центре городской жизни открылась...
 
Новости дня
Новости разные
 
Объединенный марш и демарш "с метлами": акции протеста в Минске - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus
31.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика