В Минске прошел патриотический автопробег за мир и стабильность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Традиционный автопробег прошел в Минске. С каждым разом участников марафона за мир и стабильность в стране все больше. Каждые выходные новые маршруты. Куда отправилась колонна, расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

По традиции они собираются около Минской кольцевой дороги. Чтобы стать частью команды, нужны только автомобиль и государственная символика. Но даже если нет транспорта, достаточно желания.

«Каждый раз, когда в субботу собираемся куда-то ехать, мы показываем всем гражданам Республики Беларусь наше единство. Приезжайте к нам, приходите к нам. Даже если у вас нет автомобиля – приходите. Мы найдем место», – рассказал участник автопробега Виталий Леонович.

На парковке десятки машин. Впереди почти 300 километров пути. Во время остановок к колонне присоединятся участники из других городов. Здесь люди разных возрастов и профессий, некоторые берут с собой детей.

«Ребенок сам захотел. Он и в школе, и дома рисует наш государственный флаг. Поэтому говорит: «Мама, я обязательно поеду», – рассказала участница автопробега Анастасия. Еще несколько недель назад многие не знали друг друга. Говорят, такие акции сближают.

«Видимся почти каждую неделю. Я столько родителей не вижу, сколько этих людей. Поэтому атмосфера здесь просто замечательная, бомбическая», – поделилась впечатлениями Нина Глушакова.

«Довольны, счастливы. Встречаются, как будто близкие. Как братья», – рассказал Дмитрий Казаков.

«Для поддержки своей страны. Для того, чтобы люди видели, что у нас есть сильное государство», – рассказала о целях автопробега Нина Глушакова.

В маршруте марафонцев всегда есть обязательные остановки. Это памятные места времен Великой Отечественной войны и исторические. В этот раз путешественники заглянули в один из старейших замков Беларуси – Лидский.

«Любой народ, когда теряет память, – теряет свою самобытность. Мы не имеем права забывать свою историю, потому что история забудет нас. И если мы хотим смотреть в будущее, должны оглядываться на прошлое», – заявил организатор автопробега Сергей Рачковский.

Гродненская область – последний регион, который активисты еще не посещали. Но не заключительный маршрут. В следующую субботу обещают собраться снова. Хоть и направление еще не выбрали.