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В Минске прошел патриотический автопробег за мир и стабильность
31.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Традиционный автопробег прошел в Минске. С каждым разом участников марафона за мир и стабильность в стране все больше. Каждые выходные новые маршруты. Куда отправилась колонна, расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
По традиции они собираются около Минской кольцевой дороги. Чтобы стать частью команды, нужны только автомобиль и государственная символика. Но даже если нет транспорта, достаточно желания.
На парковке десятки машин. Впереди почти 300 километров пути. Во время остановок к колонне присоединятся участники из других городов. Здесь люди разных возрастов и профессий, некоторые берут с собой детей.
«Ребенок сам захотел. Он и в школе, и дома рисует наш государственный флаг. Поэтому говорит: «Мама, я обязательно поеду», – рассказала участница автопробега Анастасия. Еще несколько недель назад многие не знали друг друга. Говорят, такие акции сближают.
«Видимся почти каждую неделю. Я столько родителей не вижу, сколько этих людей. Поэтому атмосфера здесь просто замечательная, бомбическая», – поделилась впечатлениями Нина Глушакова.
«Довольны, счастливы. Встречаются, как будто близкие. Как братья», – рассказал Дмитрий Казаков.
«Для поддержки своей страны. Для того, чтобы люди видели, что у нас есть сильное государство», – рассказала о целях автопробега Нина Глушакова.
В маршруте марафонцев всегда есть обязательные остановки. Это памятные места времен Великой Отечественной войны и исторические. В этот раз путешественники заглянули в один из старейших замков Беларуси – Лидский.
Гродненская область – последний регион, который активисты еще не посещали. Но не заключительный маршрут. В следующую субботу обещают собраться снова. Хоть и направление еще не выбрали.
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В этот раз участники автопробега заглянули в один из старейших замков Беларуси – Лидский.
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