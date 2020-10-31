От Минска до Гродно: как прошел автопробег сторонников Лукашенко - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Автопробег стартовал в столице от парковки возле станции метро "Каменная Горка", по спланированному заранее маршруту отправились десятки автомобилей, украшенных с государственной символикой.

Маршрут автоколонны прошел через Раков, Воложин, Лиду, Щучин и другие города, в общей сложности участники преодолели около 300 километров. Однако по ходу пробега состав колонны мог меняться, присоединиться можно было на любом участке маршрута.

Как ранее сообщали организаторы, автопробег сторонников действующей власти в Гродно стал финальным в республиканской эстафете, ранее состоялись пробеги в Гомель, Витебск, Могилев и Брест.

Завершился нынешний автопробег у братской могилы воинов и партизан в Гродно. Подробности смотрите на видео.

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