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От Минска до Гродно: как прошел автопробег сторонников Лукашенко - видео

31.10.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Автопробег стартовал в столице от парковки возле станции метро "Каменная Горка", по спланированному заранее маршруту отправились десятки автомобилей, украшенных с государственной символикой. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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Маршрут автоколонны прошел через Раков, Воложин, Лиду, Щучин и другие города, в общей сложности участники преодолели около 300 километров. Однако по ходу пробега состав колонны мог меняться, присоединиться можно было на любом участке маршрута.

Как ранее сообщали организаторы, автопробег сторонников действующей власти в Гродно стал финальным в республиканской эстафете, ранее состоялись пробеги в Гомель, Витебск, Могилев и Брест.

Завершился нынешний автопробег у братской могилы воинов и партизан в Гродно. Подробности смотрите на видео. 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Республиканский автопробег "За единую Беларусь!" состоялся в субботу, участники акции проехали по маршруту Минск-Гродно, высадили деревья, поели кашу и посетили...
 
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