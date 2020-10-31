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"Это для снобов и зануд". Зачем разбираться в классической музыке?
31.10.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Культовая британская группа Deep Purple вдохновлялась произведениями Чайковского и Римского-Корсакова. А если бы Бах и хард-рокеры Van Halen работали в одно время, они бы однозначно подружились. Академическая музыка повсюду: в фильмах, рекламе, заставках на ютубе. Поэтому классика — не что-то далекое и оторванное от нашей действительности, как может показаться.
С чего начать, чтобы разбираться в классике? Как в нее влюбиться и на какие концерты стоит сходить? Для чего музыкантам нужны пенопласт, стекло и мухобойки? Зачем оркестру дирижер и как им стать? Считаются ли классикой современная классическая музыка и саундтреки к фильмам?
Об этом Лина и Ваня говорят с Филиппом Чижевским, дирижером Большого театра, художественным руководителем и дирижером ансамбля "Questa Musica".
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