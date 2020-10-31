ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Это для снобов и зануд". Зачем разбираться в классической музыке?

31.10.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
"Это для снобов и зануд". Зачем разбираться в классической музыке?

Культовая британская группа Deep Purple вдохновлялась произведениями Чайковского и Римского-Корсакова. А если бы Бах и хард-рокеры Van Halen работали в одно время, они бы однозначно подружились. Академическая музыка повсюду: в фильмах, рекламе, заставках на ютубе. Поэтому классика — не что-то далекое и оторванное от нашей действительности, как может показаться.

С чего начать, чтобы разбираться в классике? Как в нее влюбиться и на какие концерты стоит сходить? Для чего музыкантам нужны пенопласт, стекло и мухобойки? Зачем оркестру дирижер и как им стать? Считаются ли классикой современная классическая музыка и саундтреки к фильмам?

Об этом Лина и Ваня говорят с Филиппом Чижевским, дирижером Большого театра, художественным руководителем и дирижером ансамбля "Questa Musica".

Слушайте подкасты РИА Новости.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знать у Бетховена не только Симфонию № 5 (то самое "та-да-да-да"), а у Мендельсона что-то еще кроме "Свадебного марша". Про академическую музыку часто говорят, что это...
 
Новости дня
Новости разные
 
Отвергнут народом, осужден Западом, брошен Москвой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.10.2020
Mir24.TV Belarus
31.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика