Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Это для снобов и зануд". Зачем разбираться в классической музыке?

Культовая британская группа Deep Purple вдохновлялась произведениями Чайковского и Римского-Корсакова. А если бы Бах и хард-рокеры Van Halen работали в одно время, они бы однозначно подружились. Академическая музыка повсюду: в фильмах, рекламе, заставках на ютубе. Поэтому классика — не что-то далекое и оторванное от нашей действительности, как может показаться.

С чего начать, чтобы разбираться в классике? Как в нее влюбиться и на какие концерты стоит сходить? Для чего музыкантам нужны пенопласт, стекло и мухобойки? Зачем оркестру дирижер и как им стать? Считаются ли классикой современная классическая музыка и саундтреки к фильмам?

Об этом Лина и Ваня говорят с Филиппом Чижевским, дирижером Большого театра, художественным руководителем и дирижером ансамбля "Questa Musica".

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