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Умер Шон Коннери. Ему было 90 лет
31.10.2020 19:39 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность по роли агента британских спецслужб Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет.
За свою профессиональную карьеру артист снялся в более чем 70 картинах, в том числе в семи кинолентах про агента 007.
Согласно зрительским опросам, проводившимся в разных странах, Коннери неоднократно признавался лучшим исполнителем роли Бонда за все время.
Его актерская карьера продолжалась несколько десятилетий, за которые он снялся в более чем 70 фильмах. Среди многочисленных наград Коннери - премия "Оскар", две премии BAFTA и три "Золотых глобуса".
"Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую роль он получил, снявшись гангстерской драме "Неприкасаемые".
Он был посвящен в рыцари королевой в 2000 году. В августе Коннери исполнилось 90 лет.
Он сыграл этого персонажа в первой картине по романам британского писателя Яна Флеминга (1908-1964) "Доктор Ноу" в 1962 году, а впоследствии снялся еще в нескольких фильмах "бондианы" - "Из России с любовью" (1963), "Голдфингер" (1964), "Шаровая молния" (1965), "Живешь только дважды" (1967), "Бриллианты навсегда" (1971), а также в ремейке "Шаровой молнии" - ленте "Никогда не говори "никогда" (1983).
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Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность по роли агента британских спецслужб Джеймса Бонда, умер в возрасте 90 лет.
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