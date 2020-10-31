В «Мегаполисе» шпиль, на который вывешивали бело-красно-белый флаг, обмотали колючей проволокой

Источник материала: Onliner

В жилой комплекс «Мегаполис» в Брилевичах сегодня приехала целая бригада. По словам местных жителей, неизвестные обматывали шпиль на крыше многоэтажки колючей проволокой, после на него повесили красно-зеленый флаг. На этот шпиль местные жители часто вывешивали бело-красно-белое полотно, это была одна из самых высоких точек в Минске.

Вот как это выглядело сегодня.





На видео заметно, как люди приваривают какие-то элементы к шпилю.





Сейчас шпиль жилого комплекса «Мегаполис» выглядит вот так.



