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Тяжело ранили православного священника. Во французском Лионе стреляли рядом с церковью

31.10.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Неизвестный открыл стрельбу во французском Лионе рядом с греческой церковью, как минимум один человек ранен. Об этом сообщает Le Progres.

Отмечается, что тяжело раненый — православный священник, который закрывал церковь. Сообщается, что стрелка ищут правоохранители, о других подробностях инцидента пока не передается, пишет Лента.ру.

29 октября в результате нападения в Ницце погибли три человека. Атака с ножом была совершена выходцем из Туниса в церкви Нотр-Дам-де-Нис. По уточненным данным, у двух жертв было перерезано горло, но полностью злоумышленник их не обезглавил.

Фото: Chen Yichen / Zumapress / Globallookpress.com


Утверждается, что ранее преступник Ибрагим аль-Ауисауи не попадал в поле зрения полиции, но в то же время имел связи с международной террористической организацией. Известно, что он кричал «Аллаху акбар!» и продолжал повторять эти слова даже после ареста. Ответственность за нападения на себя взяла ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса».

Мэр Ниццы счел вооруженное нападение террористическим актом и проявлением «исламофашизма». Он сообщил о задержании нападавшего и поблагодарил сотрудников полиции за оперативные действия.
 
 
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Неизвестный открыл стрельбу во французском Лионе рядом с греческой церковью, как минимум один человек ранен. Об этом сообщает Le Progres.
 
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