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Погранцы присоединились к забастовке? Беларусь закрывает границу для въезда иностранцев с 1 ноября

31.10.2020 19:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ГПК разъяснил, кто сможет попасть в страну

Погранцы присоединились к забастовке? Беларусь закрывает границу для въезда иностранцев с 1 ноября
фото: dneprovec.by
Как сообщает сайт Госпогранкомитета, ограничения на границе действуют по постановлению Совета министров. Исключение не сделано и для граждан России, кроме тех, кто едет через Беларусь транзитом. Через аэропорт иностранцев по-прежнему будут пускать.

С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19, сообщает ГПК.

Данное ограничение не распространяется на:

иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;
глав и членов официальных делегаций;
иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;
водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;
членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;
иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;
иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;
иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;
иностранцев, следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;
иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;
граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию;
иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич — Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года.
На тех, кто прилетает в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, ограничение также не распространяется.

Граждане Беларуси, иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси, а также иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание, в течение 10 календарных дней со дня прибытия из иностранных государств, включенных Минздравом в Перечень государств с неблагополучной ситуацией с COVID-19, должны находиться в самоизоляции и не подлежат последующему пропуску через границу до истечения 10-дневного срока. Список тех, кому изоляция не нужна, есть на сайте ГПК.

Напомним, 29 октября белорусы сообщали о том, что не могут вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы: несколько часов их разворачивали на границе. Позже появилась информация о таких же проблемах и на границе с Украиной и Латвией. В Госпогранкомитете пояснили, что для отдельной категории физических лиц временно ограничен въезд из стран-соседок через наземные пункты пропуска. Причина — эпидемическая обстановка.

Позже ГПК разъяснил: белорусов на территорию нашей страны пускают.


— Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу, — сказал представитель комитета Антон Бычковский.

Тем не менее о проблемах с пересечением границы сообщали белорусские студенты, которые учатся в Польше.
 
Теги: Минск
 
 
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