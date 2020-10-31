Погранцы присоединились к забастовке? Беларусь закрывает границу для въезда иностранцев с 1 ноября

сообщает сайт Госпогранкомитета, ограничения на границе действуют по постановлению Совета министров. Исключение не сделано и для граждан России, кроме тех, кто едет через Беларусь транзитом. Через аэропорт иностранцев по-прежнему будут пускать. Каксайт Госпогранкомитета, ограничения на границе действуют по постановлению Совета министров. Исключение не сделано и для граждан России, кроме тех, кто едет через Беларусь транзитом. Через аэропорт иностранцев по-прежнему будут пускать.





С 1 ноября Беларусь временно приостанавливает пересечение границы на въезд для иностранных граждан и лиц без гражданства в автодорожных пунктах пропуска, пунктах упрощенного пропуска, пунктах пропуска на железнодорожных вокзалах (станциях), пунктах пропуска в речных портах в целях предотвращения распространения инфекции, вызванной COVID-19, сообщает ГПК.

Данное ограничение не распространяется на:

иностранных граждан, следующих по дипломатическим и служебным паспортам;

глав и членов официальных делегаций;

иностранцев, оказывающих международную безвозмездную помощь Республике Беларусь;

водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок, а также перевозок международных почтовых отправлений;

членов экипажей судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

иностранцев, являющихся супругами, родителями или детьми граждан Республики Беларусь;

иностранцев, имеющих право на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь;

иностранцев, имеющих разрешение на работу или подтверждающие документы на осуществление трудовой деятельности на территории Республики Беларусь;

иностранцев, следующих в Республику Беларусь по извещению о тяжелой болезни или о смерти близкого родственника;

иностранцев, осуществляющих перевозки стволовых клеток, органов для трансплантации;

граждан Российской Федерации, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в Российскую Федерацию;

иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь в соответствии с Соглашением между правительством Республики Беларусь и Кабинетом министров Украины об упрощенном порядке проезда участка автомобильной дороги Славутич — Чернобыльская АЭС, который проходит по территории Республики Беларусь, работниками, транспортными средствами и грузами Чернобыльской АЭС и предприятий, которые осуществляют деятельность в зоне отчуждения, а также иностранными специалистами, привлеченными к реализации международных проектов по закрытию Чернобыльской АЭС, от 20 января 2009 года.

На тех, кто прилетает в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, ограничение также не распространяется.





Граждане Беларуси, иностранцы, являющиеся супругами, родителями или детьми граждан Беларуси, а также иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание, в течение 10 календарных дней со дня прибытия из иностранных государств, включенных Минздравом в Перечень государств с неблагополучной ситуацией с COVID-19, должны находиться в самоизоляции и не подлежат последующему пропуску через границу до истечения 10-дневного срока. Список тех, кому изоляция не нужна, есть на сайте ГПК.





Напомним, 29 октября белорусы сообщали о том, что не могут вернуться в страну как минимум из Польши и Литвы: несколько часов их разворачивали на границе. Позже появилась информация о таких же проблемах и на границе с Украиной и Латвией. В Госпогранкомитете пояснили, что для отдельной категории физических лиц временно ограничен въезд из стран-соседок через наземные пункты пропуска. Причина — эпидемическая обстановка.

Позже ГПК разъяснил: белорусов на территорию нашей страны пускают.





— Есть ограничения в отношении физических лиц, которые прибывают и планируют прибывать с территорий соседних с нами государств. Есть полномочия у пограничников принимать в том числе и частные решения в зависимости от ситуации, которая складывается с пересекающими границу, — сказал представитель комитета Антон Бычковский.

Тем не менее о проблемах с пересечением границы сообщали белорусские студенты, которые учатся в Польше.



