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«Пул первого»: Средний сын Лукашенко не покинул страну

31.10.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приближенный к главе государства телеграм-канал опубликовал доказательство присутствия Дмитрия Лукашенко в Беларуси.



В субботу глава Президентского спортивного клуба пришел, чтобы посмотреть на хоккейный матч с участием своего отца, пишет Салiдарнасць.


«Пул первого» опубликовал фото грустного Дмитрия Лукашенко и разразился эмоциональным постом:

– Телепорт существует! Как иначе объяснить, что Дмитрий Лукашенко сейчас на хоккее в Минске, если до жути «авторитетные» ТГ-каналы заявляют, что он в ОАЭ?

В пятницу в телеграм-каналах появилась информация, что средний сын Лукашенко улетел в ОАЭ.

Добавим, что на хоккейный матч с участием команды Лукашенко пришел посмотреть также Александр Барсуков, который на днях был переведен с поста заместителя главы МВД на должность помощника президента по Минску.
 
Теги: Минск
 
 
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Приближенный к главе государства телеграм-канал опубликовал доказательство присутствия Дмитрия Лукашенко в Беларуси.
 
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