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Помните невесту в свадебном БЧБ-платье? Её задержали

31.10.2020 20:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как пишет tut.by, Инна Зайцева — минчанка, участвовавшая в акциях протеста в свадебном платье с красной полосой — была задержана в Гродно

Об этом стало известно ее супругу, информацию подтвердили в милиции.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В субботу, 31 октября, Инна Зайцева отправилась в Гродно из Минска, чтобы выразить поддержку тем работникам предприятия «Гродно-Азот», которые принимают участие в забастовке. Однако позже ее супругу Андрею стало известно, что девушку задержали. Инна сообщила мужу, что ее оставляют в изоляторе до суда, который предположительно состоится в понедельник.

В городской милиции подтвердили, что Инна Зайцева задержана.

— Девушка приехала на такси, с ее слов, специально, чтобы поддержать рабочих. Сейчас она доставлена в РОВД. По поводу ее участия в каких-либо мероприятиях и того, что находилось в салоне транспортного средства, проводится проверка, — рассказал TUT.BY руководитель пресс-службы УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Инна Зайцева — блогер и мама двоих детей. Она стала известна как «БЧБ-невеста», так как появлялась на протестных акциях в свадебном платье с красной полосой. 
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Как пишет tut.by, Инна Зайцева — минчанка, участвовавшая в акциях протеста в свадебном платье с красной полосой — была задержана в Гродно
 
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