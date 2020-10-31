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Внимание! Для тех, кого не впускают в страну и кто завис на границе - польский фонд оказывает помощь

31.10.2020 21:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польский фонд берет на себя помощь белорусам, которых не впустили в страну на ггранице. Адреса и телефоны

Вот контакты:

Фонд «Акно на ўсход» упаўнаважаны аказваць дапамогу тым, каго не пусцілі ў Беларусь. Размяшчэнне на начлег, юрыдычная дапамога і падтрымка. 
Каардынаты і кантакты Фонду ў Беластоку:

Fundacja OKNO NA WSCHÓD

ul. Ciepła 40, lok. 15

15-472 Białystok

Tel. |+48| 85 661 09 33
 
 
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Польский фонд берет на себя помощь белорусам, которых не впустили в страну на ггранице. Адреса и телефоны
 
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