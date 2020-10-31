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Внимание! Для тех, кого не впускают в страну и кто завис на границе - польский фонд оказывает помощь
Источник материала: Партизан
Польский фонд берет на себя помощь белорусам, которых не впустили в страну на ггранице. Адреса и телефоны
Вот контакты:
Фонд «Акно на ўсход» упаўнаважаны аказваць дапамогу тым, каго не пусцілі ў Беларусь. Размяшчэнне на начлег, юрыдычная дапамога і падтрымка.
Каардынаты і кантакты Фонду ў Беластоку:
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
ul. Ciepła 40, lok. 15
15-472 Białystok
Tel. |+48| 85 661 09 33
E-mail:
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Внимание! Для тех, кого не впускают в страну и кто завис на границе - польский фонд оказывает помощь
Польский фонд берет на себя помощь белорусам, которых не впустили в страну на ггранице. Адреса и телефоны
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