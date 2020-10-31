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Гендиректор: первая группа рабочих с других заводов едет на «Гродно Азот»
Источник материала: Tut.by
Первая группа рабочих с других заводов из 40 человек едет на ОАО «Гродно Азот», об этом говорится в распространенном заявлении генерального директора гродненского предприятия Игоря Бобыря, передает
Уже сформированы группы практической помощи, отмечается в заявлении. «Первая из них в количестве 40 человек сегодня выдвигается в Гродно из Гомеля, Могилева и Новополоцка. Они полностью готовы приступить к работе. Это операция настоящей рабочей солидарности в масштабах отрасли за свое право на труд, достойную и мирную жизнь», — отмечается в заявлении Бобыря.
Вчера, напомним, гендиректор «Гродно Азота»
Тем временем некоторые работники «Гродно Азота» по-прежнему отказывались приступать к работе. При этом в стачкоме высказывали опасение, что из-за кадрового вопроса могут возникнуть проблемы в работе цеха «Аммиак-3».
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Первая группа рабочих с других заводов из 40 человек едет на ОАО «Гродно Азот», об этом говорится в распространенном заявлении генерального директора гродненского...
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