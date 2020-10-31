Гендиректор: первая группа рабочих с других заводов едет на «Гродно Азот»

Источник материала: Tut.by

Первая группа рабочих с других заводов из 40 человек едет на ОАО «Гродно Азот», об этом говорится в распространенном заявлении генерального директора гродненского предприятия Игоря Бобыря, передает Sputnik Беларусь .



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Уже сформированы группы практической помощи, отмечается в заявлении. «Первая из них в количестве 40 человек сегодня выдвигается в Гродно из Гомеля, Могилева и Новополоцка. Они полностью готовы приступить к работе. Это операция настоящей рабочей солидарности в масштабах отрасли за свое право на труд, достойную и мирную жизнь», — отмечается в заявлении Бобыря.

Вчера, напомним, гендиректор «Гродно Азота» высказался о ситуации на предприятии и стачкоме. «Группа из пары десятков человек, подстрекаемая извне и формулирующая себя стачкомом, пытается „убить“ завод», — убежден гендиректор. Он сообщил, что на предприятии сформировали резерв специалистов, в том числе из «опытных кадров из других регионов и предприятий». По словам Игоря Бобыря, «желающих оказалось даже больше, чем требуется».

Тем временем некоторые работники «Гродно Азота» по-прежнему отказывались приступать к работе. При этом в стачкоме высказывали опасение, что из-за кадрового вопроса могут возникнуть проблемы в работе цеха «Аммиак-3».

Что происходит на заводе

В понедельник, 26 октября, некоторые рабочие «Гродно Азота» решили присоединиться к общенациональной забастовке. Формат был такой: в цехах люди, отработавшие смену ночью, не сдавали ее тем, кто пришел утром на работу. В свою очередь, «утренники» смену не принимали. Рано утром в понедельник около проходной завода собралось около 100 человек — рабочие и группа поддержки. Сюда же приехал ОМОН. Во вторник и среду поступала информация о том, что часть людей продолжают оставаться на своих рабочих местах, не сдавая смену, а также появились сведения о якобы уволенных заводчанах.

30 октября о ситуации с «Гродно Азотом» высказался Александр Лукашенко.