Правозащитники сообщили о 17 задержанных на акциях протеста в Беларуси

Источник материала: АФН

Правозащитники назвали фамилии 17 человек, которых задержали сотрудники правоохранительных органов в субботу на акциях протеста в Беларуси.

"В списке 17 фамилий задержанных", - говорится в сообщении на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна". Больше всего задержано в Минске, есть также задержанные в Гродно, Витебске и Светлогорске, передает ТАСС.

Марш женщин, протестующих против политики белорусских властей и требующих проведения новых президентских выборов, прошел в субботу в Минске. К нему присоединились протестующие из числа людей с ограниченными возможностями. В Гродно прошла акция в поддержку рабочих предприятия "Гродно Азот", которые выступают за забастовку.