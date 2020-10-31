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Правозащитники сообщили о 17 задержанных на акциях протеста в Беларуси

01.11.2020 07:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правозащитники назвали фамилии 17 человек, которых задержали сотрудники правоохранительных органов в субботу на акциях протеста в Беларуси.

"В списке 17 фамилий задержанных", - говорится в сообщении на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна". Больше всего задержано в Минске, есть также задержанные в Гродно, Витебске и Светлогорске, передает ТАСС.

Марш женщин, протестующих против политики белорусских властей и требующих проведения новых президентских выборов, прошел в субботу в Минске. К нему присоединились протестующие из числа людей с ограниченными возможностями. В Гродно прошла акция в поддержку рабочих предприятия "Гродно Азот", которые выступают за забастовку.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Правозащитники назвали фамилии 17 человек, которых задержали сотрудники правоохранительных органов в субботу на акциях протеста в Беларуси.
 
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