Источник материала: АФН

Белорусские власти, как это часто случалось и раньше, неожиданно нашли виновных в поджоге административных зданий в Мозыре и Солигорске.

Ими оказалась группа из 4-х анархистов, которых задержали на белорусско-украинской границе 28 октября в районе населенного пункта Забозье Ельского района.

У задержанных нашли две единицы огнестрельного оружия с боеприпасами; боевая ручная граната; травматический пистолет и патроны к нему; холодное оружие и балончики с перцовым газом; форма и рюкзаки военного образца; палатки, саперная лопата, топор, фонари; ноутбуки и планшеты, GPS-трекеры, видеорегистраторы; фотокамера, флеш-накопители; sim-карта украинского сотового оператора, средства радиосвязи с гарнитурами скрытого ношения; другая специальная экипировка и снаряжение, продукты питания, банковские карты и денежные средства в различных валютах, заготовки для коктейлей Молотова (изначально в сообщении Погранкомитета не говорилось о коктейлях Молотова, которые были добавлены в нарратив сюжета на зомбоящике).