Вырастить лозу, сделать мебель: как пинчанин создает плетеный интерьер

Источник материала: Sputnik Беларусь

Дмитрий Павлючик из Пинска уезжает из города в деревню Домашицы, где у него есть участок земли и небольшой домик, построенный своими руками. Он служит ему мастерской. Здесь рождаются его работы: плетенные из лозы кровати, комоды, кресла-качалки, столы, стулья.

Изготовлением мебели Дмитрий увлекся не сразу. Начинал с малого: корзинки, абажуры. Получалось не сразу, но упорство и труд, книги, интернет, где очень много полезных советов, принесли свои плоды. Понравившееся занятие не бросил, а с годами и руку набил. Участие в выставках-ярмарках, сравнение своих изделий с работами других мастеров укрепили уверенность в том, что у него получается и получается неплохо.

Сегодня он уже опытный мастер. За плечами творческий путь длиною в 21 год. Многие, кто начинал с ним осваивать лозоплетение, давно уже бросили это занятие, а он выстоял и продолжает этим заниматься. Более того, совершенствуется. Корзинки уже мало интересуют Дмитрия. Ассортимент его изделий гораздо шире и разнообразнее. Одинаковых моделей нет, все они индивидуальны.

Прежде чем взять заказ, Дмитрий интересуется, где будет стоять изготовленный им стол, кресло, комод, кровать. И вместе с заказчиком определяют размер, дизайн и даже цвет изделия, чтобы оно хорошо вписалось в интерьер. Занятие это хлопотное, говорит мастер, но интересное. На свои изделия он дает гарантию. Но возврата не бывает. Испытание временем и физической нагрузкой они проходят успешно.

По словам Дмитрия, спрос на плетеную мебель с годами растет. Заказы к нему поступают. И он столкнулся с проблемой нехватки материала. Казалось бы, болото рядом, лозы должно быть в достатке. Однако хороших однолетних побегов для вязания как раз и не найти. Ежегодные весенние пожары под корень выжигают востребованные ремесленниками кустарники.

В прошлом году у мастера созрела мысль самому выращивать лозу, как это делают на Украине, в России. Купил в Санкт-Петербурге саженцы сразу четырех сортов и занял ими на приусадебном участке целую сотку земли.

Соседи, увидев, как он втыкает в землю прутья, тут же задались вопросом, а что это за дивную культуру он решил вырастить. Сначала Дмитрий в шутку отвечал, что это ананасы. Поверили. А когда лоза стройными рядами поднялась на два метра в высоту, перевел стрелки на коноплю - листья то похожи. В этот раз шутку оценили.

Лоза хорошо принялась на полесской земле и за сезон вытянулась до трех метров в высоту. Отличный материал для работы! Но этого крайне мало, чтобы круглый год заниматься изготовлением мебели.

И Дмитрий обратился в Пинский райисполком с просьбой выделить ему участок земли для выращивания лозы в промышленных объемах. Местные власти пошли навстречу, мастер получил в аренду целый гектар недалеко от дома и сейчас занимается его освоением.

В нынешнем году снимет первый урожай. Совсем нетипичный для Полесья, где народ, в основном занимается выращиваем овощей, ягод и фруктов, но так необходимый для его работы.