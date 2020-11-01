До и после. Минчанка показала, какой ремонт ей удалось сделать за 17 тысяч рублей

Источник материала: Onliner «Эта квартира была самой бабушачьей из всех, которые я просмотрела перед покупкой. Но только в ней возникло ощущение того, что я должна тут жить!» — пишет наша читательница Екатерина и рассказывает свою историю ремонта. На преображение своей «двушки» женщина потратила примерно 3,5 тыс. долларов и 7,5 тыс. рублей, а что получилось — судить вам. Этой историей мы завершаем очередной этап нашего еженедельного конкурса «Ремонт за копейку» и вот-вот подведем итоги. Но на этом мы не заканчиваем — у вас еще есть шанс принять участие. Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора — торгового центра «Ленинград». Свои истории присылайте на dm@onliner.by.

Конечно, от покупки двушки 1972 года с ремонтом того же года меня отговаривали все: «Как ты будешь делать ремонт? Это ведь так грязно и дорого!»

Но я уперлась в эту квартиру и решила, что $2000 и нескольких месяцев мне вполне хватит. И принялась искать прораба. Это было одним из самых непростых моментов в ремонте, потому что ото всех пришедших на осмотр квартиры прорабов (а их было четверо) я выслушала много неприятных вещей из разряда:

— А кто вообще покупает такие квартиры для жизни? Вот сдавать — да, еще можно.

— А почему вы не добавили и не купили квартиру в «Новой Боровой»?

— Ой, нет, в вашей квартире после демонтажа будет столько косяков, что ремонт вам обойдется в копейку!

— Ну смотрите, ваша квартира нам не очень интересна. Хотите, ждите до ноября, когда у нас не будет других заказов.





После четвертого прораба я решила, что буду сама себе прорабом! Кстати, считаю, что здорово сэкономила. Потому что главная его задача — найти подрядчиков и проследить за их работой, при этом наварив себе на услугах каждого. Тогда я открыла гугл и забила: «С чего начинать ремонт в квартире».

Демонтаж мне обошелся в 0 рублей — обои ободрал мой знакомый, он же сбил плитку и вынес восемь первых тюков хлама на мусорку. Антресоли и двери легли на плечи папы. Выносили их с пятого этажа мы вдвоем, и я вам скажу, двери 72 года были добротные. Не то что новые, из картона.





Далее через знакомых я нашла электрика. Очень толковый парень, который за $280 и пять дней заменил мне всю проводку, перенес розетки и добавил новых там, где надо. Прорабы и другие электрики называли мне сумму от $400 до $600 (т. е. можно посчитать, сколько прораб берет в карман себе).





После электрики принялась за сантехнику. Так как в доме был капремонт, то менять прямо все трубы мне было не нужно. А вот перенести полотенцесушитель, сделать выводы для стиралки, раковины, душа — да. Сперва я обзвонила частников, послушала про их $300—400 и пошла в ЖЭС. Дамы в ЖЭСе были любезны и подсказали мне номер рукастого «Михалыча». Михалыч за $220 и два дня сделал всю работу + мне не нужно было заморачиваться с тем, чтобы искать того, кто перекроет стояк на время работ. Михалыч с ключами от подвала сам все сделал.

Плиточников выбирала очень долго и тщательно. И ждала, пока они освободятся, целый месяц. В итоге выровняли стены, залили новый пол и положили плитку за неделю! И $800. Для моих малюсеньких ванны и туалета я, конечно, переплатила. Но зато не было потрачено ни одной моей нервной клетки, и качеством работы я довольна на 100%. Плитка — самая дешевая — «Березакерамика». Дешевле польской в два раза, про испанскую я вообще молчу. На самом деле, плитка в ванной — это пока то, что нравится мне в моем ремонте меньше всего.

В условиях мини-ванной остановилась на узкой стиральной машине вертикальной загрузки и раковине в 40 см. Кстати, раковину очень выгодно купила на «Барахолке». Люди из новостройки хотели ее установить в туалете, но им она показалась слишком маленькой.





В то время, как я ждала плиточников, начала ходить по кухонным салонам. Кухня у меня малю-ю-юсенькая. По плану 6,2 кв. м, но по факту 5,5. Средняя стоимость кухни из пластика или акрила (МДФ я не рассматривала из-за цены) была в районе 1300 евро! Тогда я кинула клич среди своих инста-друзей, и мне посоветовали частника из Слуцка. В итоге за $1145 я получила ту же кухню из пластика, только еще и со встроенным холодильником. Варианты из салонов такую конструкцию не включали.

Фартук клали уже после установки кухни, так как я подзабыла, какого кухня точно цвета, и не решалась покупать плитку. А вообще, это был долгий и мучительный выбор. Даже думала о скинали. В итоге купила три широкоформатные плиты 60×120 под мрамор с хорошей скидкой в «Альтагамме».





После укладки плитки следуют малярные работы. Первого подрядчика мне посоветовал знакомый. Это был молодой человек, который пришел, посмотрел, сказал приблизительные цены и в целом произвел приятное впечатление. Но так как я для всех работ отсматривала три-четырех кандидатов, то следующим был знакомый моих дальних родственников. Человек выпивающий, ругающийся матом, обещавший со своего нынешнего объекта привезти мне «лишние» мешки штукатурки. Естественно, выбор пал не в пользу последнего товарища.

Стены мы решили не выравнивать, они, в принципе, довольно приличные. Только пошпаклевали и покрасили. Потолки в комнатах тоже покрашены. Это было принципиально. Кстати, тут и вылез единственный косяк: маляр смывал всю старую шпаклевку со стен и потолка. Так как при нанесении новой старая размокала и отваливалась кусками. На фото моя любимая комната — детская.





Перед установкой кухни сделала натяжные потолки. На кухню, ванную, туалет, коридор и прихожую обошлось в 450 рублей.

Пол был отдельной моей проблемой. Деревянный и скрипучий. Долго я решала, делать ли стяжку. Узнала про все их виды, сходила к главному инженеру района. Потому что не хотела со всей своей стяжкой провалиться на голову к соседям. В итоге старый деревянный пол решила оставить, просто закрепив саморезами доски, чтобы не скрипели, и сверху уложив ламинат. Прошел год, как я живу на такой конструкции, — ни о чем не жалею, но пол предательски кое-где поскрипывает.

Кстати, где-то на этапе плиточников я поняла, что $2000 на ремонт ну никак не хватит. Скорее во столько, и даже больше, обойдутся только работы.





Почти все сухие ингредиенты для ремонта я покупала у частника, которого рекомендовал плиточник. Удобно, что подвозили к дому и заносили на 5-й этаж без лифта. Ламинат, краску, унитаз, плинтусы и прочую мелочь покупала в «Ома» со скидками в 20% (прошлым летом были отличные акции).

Конечно, мне еще обустраивать и обустраивать свое гнездо (собственно, именно поэтому я и решила принять участие в конкурсе). В моей комнате, например, до сих пор лампа Ильича вместо люстры и одна старая тумба из «Икеа», на которой лежит список из нужных вещей: диван, карниз, шторы, люстры, духовка, торшеры, картины, вазы, новый кухонный стол… Можно продолжать бесконечно!

Теперь пройдемся по смете (включала то, что потратила год назад во время ремонта):

Наименование Стоимость Электрика Черновая $280 Материалы 300 рублей Чистовая 95 рублей Розетки и выключатели 140 рублей Плиточные работы Плитка + фуга 538 рублей Работа $800 Скрытый люк (в туалете) 190 рублей Плитка на фартук 169 рублей Работа (фартук) $50 Сантехнические работы $220 Малярные работы Краска 230 рублей Работа $1000 Шпаклевка 440 рублей Кухня $1145 Натяжные потолки 450 рублей Прочие расходы Ванна 540 рублей Материалы для укладки 517 рублей Унитаз 190 рублей Линолеум (кухня, прихожая) 268 рублей Мойка на кухню 158 рублей Полотенцесушитель 69 рублей Стиральная машина 639 рублей Холодильник (рассрочка, сразу отдала сумму) 779 рублей Двери (ванна, туалет) 640 рублей Варочная плита + вытяжка 419 рублей Ламинат + подложка 567 рублей Белый плинтус (напольный) 272 рубля

Итого: $3495 я отдала за кухню и разные работы и 7610 белорусских рублей за все остальное.

В общем и целом я очень рада, что в моей жизни был ремонт! Это оказалось очень увлекательно! Несмотря на то, что пришлось:

несколько раз ездить менять краску (были проблемы с колером);

при установке дверей в ванну — долбить уже уложенную плитку (так как замерщик неправильно замерил);

в экстренном случае докупать шесть мешков стяжки по 25 кило и в магазине же искать того, кто мне это добро доставит до дома;

говорить соседям: «Нет, я не ворую у вас электричество!» — после установки УЗО в общекоридорном щитке;

поднимать и спускать на 5-й этаж без лифта сотни килограммов всего-всего…

Желаю всем людям этого мира испытать счастье своего дома!

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