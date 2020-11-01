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До и после. Минчанка показала, какой ремонт ей удалось сделать за 17 тысяч рублей
Источник материала: Onliner
«Эта квартира была самой бабушачьей из всех, которые я просмотрела перед покупкой. Но только в ней возникло ощущение того, что я должна тут жить!» — пишет наша читательница Екатерина и рассказывает свою историю ремонта. На преображение своей «двушки» женщина потратила примерно 3,5 тыс. долларов и 7,5 тыс. рублей, а что получилось — судить вам. Этой историей мы завершаем очередной этап нашего еженедельного конкурса «Ремонт за копейку» и вот-вот подведем итоги. Но на этом мы не заканчиваем — у вас еще есть шанс принять участие. Напомним, что победитель каждого тура получает тысячу рублей от нашего спонсора —
Конечно, от покупки двушки 1972 года с ремонтом того же года меня отговаривали все: «Как ты будешь делать ремонт? Это ведь так грязно и дорого!»
Но я уперлась в эту квартиру и решила, что $2000 и нескольких месяцев мне вполне хватит. И принялась искать прораба. Это было одним из самых непростых моментов в ремонте, потому что ото всех пришедших на осмотр квартиры прорабов (а их было четверо) я выслушала много неприятных вещей из разряда:
— А кто вообще покупает такие квартиры для жизни? Вот сдавать — да, еще можно.
— А почему вы не добавили и не купили квартиру в «Новой Боровой»?
— Ой, нет, в вашей квартире после демонтажа будет столько косяков, что ремонт вам обойдется в копейку!
— Ну смотрите, ваша квартира нам не очень интересна. Хотите, ждите до ноября, когда у нас не будет других заказов.
После четвертого прораба я решила, что буду сама себе прорабом! Кстати, считаю, что здорово сэкономила. Потому что главная его задача — найти подрядчиков и проследить за их работой, при этом наварив себе на услугах каждого. Тогда я открыла гугл и забила: «С чего начинать ремонт в квартире».
Демонтаж мне обошелся в 0 рублей — обои ободрал мой знакомый, он же сбил плитку и вынес восемь первых тюков хлама на мусорку. Антресоли и двери легли на плечи папы. Выносили их с пятого этажа мы вдвоем, и я вам скажу, двери 72 года были добротные. Не то что новые, из картона.
Далее через знакомых я нашла электрика. Очень толковый парень, который за $280 и пять дней заменил мне всю проводку, перенес розетки и добавил новых там, где надо. Прорабы и другие электрики называли мне сумму от $400 до $600 (т. е. можно посчитать, сколько прораб берет в карман себе).
После электрики принялась за сантехнику. Так как в доме был капремонт, то менять прямо все трубы мне было не нужно. А вот перенести полотенцесушитель, сделать выводы для стиралки, раковины, душа — да. Сперва я обзвонила частников, послушала про их $300—400 и пошла в ЖЭС. Дамы в ЖЭСе были любезны и подсказали мне номер рукастого «Михалыча». Михалыч за $220 и два дня сделал всю работу + мне не нужно было заморачиваться с тем, чтобы искать того, кто перекроет стояк на время работ. Михалыч с ключами от подвала сам все сделал.
Плиточников выбирала очень долго и тщательно. И ждала, пока они освободятся, целый месяц. В итоге выровняли стены, залили новый пол и положили плитку за неделю! И $800. Для моих малюсеньких ванны и туалета я, конечно, переплатила. Но зато не было потрачено ни одной моей нервной клетки, и качеством работы я довольна на 100%. Плитка — самая дешевая — «Березакерамика». Дешевле польской в два раза, про испанскую я вообще молчу. На самом деле, плитка в ванной — это пока то, что нравится мне в моем ремонте меньше всего.
В условиях мини-ванной остановилась на узкой стиральной машине вертикальной загрузки и раковине в 40 см. Кстати, раковину очень выгодно купила на «Барахолке». Люди из новостройки хотели ее установить в туалете, но им она показалась слишком маленькой.
В то время, как я ждала плиточников, начала ходить по кухонным салонам. Кухня у меня малю-ю-юсенькая. По плану 6,2 кв. м, но по факту 5,5. Средняя стоимость кухни из пластика или акрила (МДФ я не рассматривала из-за цены) была в районе 1300 евро! Тогда я кинула клич среди своих инста-друзей, и мне посоветовали частника из Слуцка. В итоге за $1145 я получила ту же кухню из пластика, только еще и со встроенным холодильником. Варианты из салонов такую конструкцию не включали.
Фартук клали уже после установки кухни, так как я подзабыла, какого кухня точно цвета, и не решалась покупать плитку. А вообще, это был долгий и мучительный выбор. Даже думала о скинали. В итоге купила три широкоформатные плиты 60×120 под мрамор с хорошей скидкой в «Альтагамме».
После укладки плитки следуют малярные работы. Первого подрядчика мне посоветовал знакомый. Это был молодой человек, который пришел, посмотрел, сказал приблизительные цены и в целом произвел приятное впечатление. Но так как я для всех работ отсматривала три-четырех кандидатов, то следующим был знакомый моих дальних родственников. Человек выпивающий, ругающийся матом, обещавший со своего нынешнего объекта привезти мне «лишние» мешки штукатурки. Естественно, выбор пал не в пользу последнего товарища.
Стены мы решили не выравнивать, они, в принципе, довольно приличные. Только пошпаклевали и покрасили. Потолки в комнатах тоже покрашены. Это было принципиально. Кстати, тут и вылез единственный косяк: маляр смывал всю старую шпаклевку со стен и потолка. Так как при нанесении новой старая размокала и отваливалась кусками. На фото моя любимая комната — детская.
Перед установкой кухни сделала натяжные потолки. На кухню, ванную, туалет, коридор и прихожую обошлось в 450 рублей.
Пол был отдельной моей проблемой. Деревянный и скрипучий. Долго я решала, делать ли стяжку. Узнала про все их виды, сходила к главному инженеру района. Потому что не хотела со всей своей стяжкой провалиться на голову к соседям. В итоге старый деревянный пол решила оставить, просто закрепив саморезами доски, чтобы не скрипели, и сверху уложив ламинат. Прошел год, как я живу на такой конструкции, — ни о чем не жалею, но пол предательски кое-где поскрипывает.
Кстати, где-то на этапе плиточников я поняла, что $2000 на ремонт ну никак не хватит. Скорее во столько, и даже больше, обойдутся только работы.
Почти все сухие ингредиенты для ремонта я покупала у частника, которого рекомендовал плиточник. Удобно, что подвозили к дому и заносили на 5-й этаж без лифта. Ламинат, краску, унитаз, плинтусы и прочую мелочь покупала в «Ома» со скидками в 20% (прошлым летом были отличные акции).
Конечно, мне еще обустраивать и обустраивать свое гнездо (собственно, именно поэтому я и решила принять участие в конкурсе). В моей комнате, например, до сих пор лампа Ильича вместо люстры и одна старая тумба из «Икеа», на которой лежит список из нужных вещей: диван, карниз, шторы, люстры, духовка, торшеры, картины, вазы, новый кухонный стол… Можно продолжать бесконечно!
Теперь пройдемся по смете (включала то, что потратила год назад во время ремонта):
Итого: $3495 я отдала за кухню и разные работы и 7610 белорусских рублей за все остальное.
В общем и целом я очень рада, что в моей жизни был ремонт! Это оказалось очень увлекательно! Несмотря на то, что пришлось:
Желаю всем людям этого мира испытать счастье своего дома!
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«Эта квартира была самой бабушачьей из всех, которые я просмотрела перед покупкой. Но только в ней возникло ощущение того, что я должна тут жить!» — пишет наша...
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