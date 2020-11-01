Подкаст «Ласточка». Продавать Tesla в Беларуси — это хобби или бизнес?

Источник материала: Onliner

Вот уже четыре года компания Tesla-Cars пытается продавать премиальные электромобили в Беларуси. Всего за это время было продано около 50 машин. Иными словами, белорусы покупают примерно по одной новой Tesla в месяц. Это много или мало? И вообще, продавать Tesla в РБ — это скорее хобби или полноценный бизнес? А почему с недавних пор Tesla-Cars продает еще электрокары Audi, Porsche и даже Volkswagen? Эти и многие другие вопросы мы обсудили с основателем компании Артуром Тумановым в рамках нашего нового подкаста «Ласточка». Заваривайте чай и жмите на Play!

Кратко, о чем подкаст

Как все начиналось?

— На самом деле все начиналось пять с половиной лет назад — в марте 2014 года, когда я купил свою первую Tesla. Тогда такой же электрокар купил мой брат, и мы вдвоем катались на «Теслах» примерно полтора года. Я видел, что эта тема совершенно не развивается в нашей стране. К октябрю 2016 года я пришел к идее развивать направление электромобилей в Беларуси. До Tesla я ездил на премиальном вседорожнике Infiniti FX50. Я был настолько поглощен инновациями Tesla, что мне машина показалась ультрасовременной. Тогда еще ни один производитель не ставил такие большие экраны в свои модели.

Сегодня Tesla-Cars — это, с одной стороны, организация, которая продает электромобили. С другой стороны, это закрытый клуб владельцев. Изначально у нас и была цель сформировать сообщество автомобилистов, катающихся на Tesla. И сегодня можно сказать, что у нас это получилось. Любопытно, что в Беларуси нет перекоса в сторону какой-то одной модели Tesla. У нас люди равномерно покупают как Model S, так и Model X и Model 3. В России, например, на 10 проданных Tesla приходится 8 Model X, одна «Тройка» и одна «Эска». Первый экземпляр Tesla Model Y ехал сразу к клиенту. Но сейчас есть еще один заказ на эту модель. На этот раз человек выбрал версию попроще — Long Range. Машина чуть медленнее, но все равно динамичная — 4,8 секунды до сотни.

Почему начал продавать не только Tesla?

— В 2015—2016 годах альтернативы Tesla не было. Остальные электрокары были либо с маленьким запасом хода, либо компактного сегмента. А сейчас появились более-менее интересные альтернативы от других производителей. Причем большинство из них по-прежнему не продаются на территории стран ТС. Поэтому мне тоже захотелось предложить их покупателям. Да и самому попробовать что-то новое. По моему мнению, по совокупности качеств Tesla пока еще впереди. Кстати, в настоящий момент я езжу на Porsche Taycan. Все «Теслы» раскупили. А вот Audi e-Tron все еще висит в продаже. Могу с уверенностью сказать, что Tesla в Беларуси продавать проще, чем другие премиальные электромобили.

Были случаи, когда покупатели приезжали смотреть e-Tron, а потом смотрят — рядом стоит Model X. Потом узнают, что Tesla просторнее, у нее больший запас хода, она динамичнее... И люди с e-Tron переключали внимание именно на Model X.

За время, что я продаю Tesla, цены на модели этой компании снизились фактически вдвое. Поэтому среднестатистический покупатель Tesla сегодня более демократичный, чем четыре года назад.

Сколько нужно денег, чтобы купить доступный электрокар?

— Если речь идет о новых автомобилях, которые доступны у нас, наиболее доступным является Volkswagen eUp, который стоит 19 тысяч евро по курсу. Если же выбирать новую Tesla, то наиболее недорогим вариантом будет Model 3 Standart Range за 42 тысячи евро по курсу. Это будет европейская версия с гарантией, зарядкой от наших розеток. До конца года мы еще ждем Volkswagen I.D.3, а в начале 2021-го привезем I.D.4. Это уже будут очень интересные модели с большой батареей стоимостью порядка 28 тысяч евро. Еще мы ждем Polestar, который при прочих равных будет немного дешевле, чем Model 3.

Продавать Tesla — это бизнес или хобби?

— Изначально для меня это было хобби. У меня есть основной бизнес, да и продажи Tesla изначально были не столь высоки. Но со временем, когда спрос на электрокары вырос, это перерастает из хобби в бизнес. С отменой пошлин на EV продажи Tesla в Беларуси — это уже полноценный бизнес. В основном я привожу новые машины в Беларусь. Но под заказ готов привезти и бэушные. Битые ни разу не привозил. Но, как говорится, если очень попросят, то привезу. Хотя я крайне не рекомендую покупать битые электрокары, и особенно Tesla.