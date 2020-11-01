«Думаете, это - лужа? Нет! Это дорога». Очередные шедевры сервиса «Ямы Беларуси»

Источник материала: Tut.by

Пользователи сервиса «Ямы Беларуси» прислали нам очередные дорожные шедевры — «озера» посреди улиц, десятилетние ямы и прочие строительные ляпы. Смотрите и удивляйтесь!

Судя по всему, в райцентре Калинковичи Гомельской области жители не очень довольны дорогами — нам прислали оттуда сразу несколько фотографий. Это — улица 50 лет Октября. Читатель сообщил, что решетка ливневки находится выше уровня проезжей части, вокруг нее разрушился асфальт. Не удивительно, что улицы и дворы затапливает водой.





А вот как выглядит в том же городе улица Дзержинского, 150. Во дворах, где гаражи, вся дорога в ямах не первый год. Рядом проходит одна из центральных улиц Калинковичей и все это на виду.





Еще в одном райцентре в Минской области — городе Любань, на улице Калинина, возле здания Белгосстраха, тоже есть свои дорожные ужасы. Каждый раз после дождя улицу затапливает так, что ходить по ней лучше в рыбацких сапогах





Давно «ушел» асфальт возле магазина с улицы Центральной в деревне Старина Смолевичского района.





В Гродно, на улице Фолюш, 15 невозможно дойти до мусорных контейнеров сухим и чистым — вокруг ямы, заполненные водой. Такая ситуация, уверяют читатели, длится более 10 лет.





Еще одна 10-летняя «стабильность» есть в Пинске, на проспекте Жолтовского, 99. Здесь тоже все в ямах и лужах.

— После дождя или не поставить машину, или лодку ищи, чтоб подплыть, — сообщил читатель.





В Минской области есть местная дорога Н8951. Местные жители, которые пользуются ею несколько лет обращались в различные службы, чтобы трассу привели в порядок, потому что она была узкой и разбитой. В этом году дорожники расширили небольшой участок перед поселком Семков Городок, а потом трассу… забросили.

— Этой осенью дорогу снова начали расширять где-то на 50 см с одной стороны и все! Расширение ситуации не меняет. Старое покрытие осталось в ужасном состоянии. Сейчас на обочине кучи песка, пройти нормально нельзя, везде грязь и ямы.





Рабочие побывали в деревне Скориничи возле Минска. Они сделали красивые дорожки для пешеходов, но возле остановки «Мост» решили сделать асимметрию: тротуар не сошелся с зеброй. «А можа так і трэба?», — задаются вопросом местные.





Город Орша, 1-й переулок Ивана Крылова. По такой дороге детей ведут в детский сад № 10.





Три года назад коммунальники обещали доделать дорогу на улице Гагарина, 22 в Жодино. Но теперь уже и обещать перестали.





Дорогие читатели, расскажите нам, действительно ли большинство белорусских дорог уже в порядке и сервис «Ямы Беларуси» пора закрывать? Но если вы просто отвлеклись на домашние дела, занимаетесь консервированием и заполняете погреба овощами, при этом припасы везете по раздолбанным улицам и трассам — сообщите нам об этом и пришлите фото .