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«БМЗ не стоит в стороне». Группа работников выступила против политических арестов

01.11.2020 07:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Группа работников Белорусского металлургического завода (Жлобин) 31 октября записала видеообращение к «заводчанам, жлобинчанам и всей стране», чтобы «все знали, что БМЗ не стоит в стороне».

«БМЗ не стоит в стороне». Группа работников выступила против политических арестов
Фото photo.promedia.net

«Сердце обливается кровью, глядя на мужество всех солидарных рабочих нашей любимой страны. Вы должны знать: это только начало. После печальных событий августа металлурги не стояли в стороне. Наш завод один из первых заявил протест против фальсификаций на выборах и насилия. Мы не будем молчать и сейчас, потому что с того момента мало что изменилось. Мы требуем вернуть в страну закон и остановить милицейское насилие, прекратить давление на заводчан, мы требуем прекратить политические аресты и выступаем за диалог на равных», — говорится в обращении.

Заводчане выражают солидарность со всеми работниками Беларуси и теми, кто пострадал за свои права. Они призвали всех не бояться и быть солидарными, вступать в независимые профсоюзы.

«Кто-то думает, что может сломать нас. И это действительно хлопотное дельце», — говорит на один из работников БМЗ, повторив ставшее крылатым выражение задержанного работника минского «Интеграла».

Впервые мысли о забастовке на заводе прозвучали 11 августа, через два дня после президентских выборов. Еще через несколько дней рабочие БМЗ приостановили работу всех трех доменных печей и начали сбор подписей под обращением к властям.

29 октября о забастовке заявил оператор БМЗ Сергей Анисимов, на следующий день он был уволен. 30 октября о забастовке заявил Алексей Авдеев — к обеду его тоже уволили. 31 октября о присоединении к забастовке заявил еще один работник БМЗ Дмитрий Дуборенко.

 
 
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Группа работников Белорусского металлургического завода (Жлобин) 31 октября записала видеообращение к «заводчанам, жлобинчанам и всей стране», чтобы «все знали,...
 
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