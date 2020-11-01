Как повел себя доллар

На 24,38% (с 2,1134 до 2,6286 рубля) вырос в январе-октябре 2020 года средний курс наличного доллара, свидетельствует проведенный БелаПАН мониторинг котировок, выставляемых головными отделениями банков.



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В январе доллар подорожал на 1,29% (до 2,1406 рубля), в феврале — на 4,74% (до 2,2421), в марте — на 15,69% (до 2,5939), в апреле — подешевел на 6,38% (до 2,4284), в мае — на 0,80% (до 2,4089), в июне — подорожал на 0,51% (до 2,4211), в июле — на 1,25% (до 2,4514), в августе — на 10,04% (до 2,6975), в сентябре — подешевел на 3,09% (до 2,6142), в октябре — подорожал на 0,55%.

Средний курс покупки увеличился за последний месяц на 0,48% (с 2,5988 до 2,6113 рубля), продажи — на 0,62% (с 2,6295 до 2,6459).

Биржевой курс доллара повысился за январь на 1,64% (с 2,1036 до 2,1380 рубля), за февраль — на 4,73% (до 2,2391), за март — на 15,47% (до 2,5856), за апрель — снизился на 6,63% (до 2,4143), за май — на 0,18% (до 2,4100), за июнь — увеличился на 0,10% (до 2,4123), за июль — на 1,04% (до 2,4375), за август — на 8,91% (до 2,6548), за сентябрь — снизился на 1,18% (до 2,6236), за октябрь — вырос на 0,44% (до 2,6352), с начала года — на 25,27%.

В январе-октябре 2019 года средний наличный курс доллара уменьшился на 5,55% (в октябре — на 1,13%), за год — на 2,74%. В 2018 году североамериканская валюта подорожала на 9,09%, в 2017-м — на 1,62%, в 2016-м — на 4,69%, в 2015-м — на 33,37%, в 2014-м — на 46,73%, в 2013-м — на 10,88%.

Как сообщал БелаПАН, по итогам января—октября текущего года белорусский рубль занял второе место по ослаблению к доллару на территории бывшего СССР (анализировалась динамика валютных курсов, устанавливаемых центральными банками).