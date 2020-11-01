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Украинский супертяж Александр Усик по очкам победил британца Дерека Чисору
Источник материала: Навiны
В ходе большого вечера бокса, прошедшего накануне на лондонской «Уэмбли Арене», украинец Александр Усик по очкам одержал победу над британцем Дереком Чисорой.
На взвешивании Чисора оказался намного тяжелее Усика: 115,7 кг у британца против 98,4 кг у украинца.
С первого раунда британец пошел вперед, пытаясь своей массой смять Усика. Украинец работал корпусом и перемещался по рингу, но все же пропускал боковые удары от британца, который за счет напора наверняка забрал стартовые раунды, пишет
Усик явно выжидал, пока Чисора устанет, и опасался идти в размен. Чисора же, как танк, шел вперед и, похоже, не особо боялся пропускать удары навстречу от Усика. Усик действовал вторым номером, пытаясь доставать Чисору после промахов. Но ударов украинец наносил все-таки маловато — и Чисора успевал восстанавливаться.
В седьмом раунде Чисора замедлился, а Усик наоборот включился — и прилично потрепал британца. В концовке раунда Усик достал соперника несколькими ударами, и Чисора вполне мог угодить в нокдаун, но спас гонг. Почувствовав, что Чисору можно достать и потрясти, Усик перешел к работе первым номером. Чисора пропускал, но стоял на ногах. Усик же кружил вокруг британца и вовремя отходил после ударов, заставляя того сотрясать воздух.
В десятом раунде Чисора добавил напора, пытаясь найти свой шанс в атаке. Усик терпел и не шел драться. В последних раундах Усик довел бой до завершения, не дав Чисоре шанс на лакипанч.
Итог: Александр Усик — Дерек Чисора 117–112, 115–113, 115–113.
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В ходе большого вечера бокса, прошедшего накануне на лондонской «Уэмбли Арене», украинец Александр Усик по очкам одержал победу над британцем Дереком Чисорой.
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