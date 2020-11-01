Украинский супертяж Александр Усик по очкам победил британца Дерека Чисору

В ходе большого вечера бокса, прошедшего накануне на лондонской «Уэмбли Арене», украинец Александр Усик по очкам одержал победу над британцем Дереком Чисорой.



Фото из микроблога Александра Усика

На взвешивании Чисора оказался намного тяжелее Усика: 115,7 кг у британца против 98,4 кг у украинца.

С первого раунда британец пошел вперед, пытаясь своей массой смять Усика. Украинец работал корпусом и перемещался по рингу, но все же пропускал боковые удары от британца, который за счет напора наверняка забрал стартовые раунды, пишет sport.ua .

Усик явно выжидал, пока Чисора устанет, и опасался идти в размен. Чисора же, как танк, шел вперед и, похоже, не особо боялся пропускать удары навстречу от Усика. Усик действовал вторым номером, пытаясь доставать Чисору после промахов. Но ударов украинец наносил все-таки маловато — и Чисора успевал восстанавливаться.

В седьмом раунде Чисора замедлился, а Усик наоборот включился — и прилично потрепал британца. В концовке раунда Усик достал соперника несколькими ударами, и Чисора вполне мог угодить в нокдаун, но спас гонг. Почувствовав, что Чисору можно достать и потрясти, Усик перешел к работе первым номером. Чисора пропускал, но стоял на ногах. Усик же кружил вокруг британца и вовремя отходил после ударов, заставляя того сотрясать воздух.

В десятом раунде Чисора добавил напора, пытаясь найти свой шанс в атаке. Усик терпел и не шел драться. В последних раундах Усик довел бой до завершения, не дав Чисоре шанс на лакипанч.

Итог: Александр Усик — Дерек Чисора 117–112, 115–113, 115–113.