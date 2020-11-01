На субботник акциях задержаны четыре десятка человек, в том числе и невеста в бело-красно-белом платье

На субботних акциях протеста было задержано 39 человек. Такие данные приводит лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Женский марш прошел в Холлоуин

Как сообщают правозащитники, больше всего задержанных в Гродно — 23 человека. Десять человек (в том числе и невеста в бело-красно-белом платье).

Задерживали также людей в Витебске, Новогрудке и Светлогорске.