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Телеграм-канал: «Используя силовиков в качестве заградотрядов за вертикальщиками, Лукашенко пытается сцементировать властную вертикаль»

01.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Последние перестановки силовиков не обязательно указывают на брожения в силовом блоке в понимании сколько-нибудь серьезного раскола, как многие начали утверждать. Наоборот, Лукашенко тем самым предотвращает раскол в гражданском компоненте госуправления, среди вертикальщиков, пишет телеграм-канал "Мифология Беларуси".

Телеграм-канал: «Используя силовиков в качестве заградотрядов за вертикальщиками, Лукашенко пытается сцементировать властную вертикаль»
Силовики в данном случае используется в качестве донора, чтобы подпереть вертикаль власти как самую шаткую из трех основных опор (силовой блок, властная вертикаль, Кремль) поддержки Лукашенко.

Назначения Караева, Вакульчика и Барсукова региональными помощниками и  пятничное заявление Лукашенко фактически означают третью, (пре)финальную стадию оформления персоналистского военного режима:

«Вы можете спросить: почему военные? На этом не остановится такая работа. Мы подбираем и на другие области военных людей. Нам не только надо стабилизировать обстановку в стране. Мы ее стабилизируем».
 
Первой стадией эволюции белорусского авторитаризма в сторону персоналистского военного режима можно считать назначение главой президентской администрации Игоря Сергеенко, генерал-майора КГБ.

Второй стадией стали перетасовки в белорусском правительстве в июне 2020 – силовик Роман Головченко заменил в премьерском кресле экономиста Сергея Румаса.

Насколько целесообразны такие действия с точки зрения выживания политического режима? Более чем. Об этом свидетельствуют данные политической транзитологии. Как известно, военные коллегиальные режимы (хунты) в среднем менее устойчивы в сравнении с другими типами авторитарных режимов.

Однако это замечание не относится к военным персоналистским режимам, указывают научные исследования. Так, вероятность демократизации персоналистского военного режима в отдельно взятый год примерно вдвое меньше, чем персоналистской “гражданской” диктатуры, приходит к выводу одна из недавних научных статей.

Иными словами, современная политическая история показывает, что персоналистские военные режимы более устойчивы. Лукашенко пусть и не знаком с политологическим трудами и их терминологией, но изнутри это ощущает. И соответственно действует, отчаянно пытаясь продлить свое пребывание у власти.
 
Замещая «гражданский» компонент силовым либо используя силовиков в качестве условных заградотрядов за вертикальщиками, Лукашенко пытается сцементировать властную вертикаль и тем самым укрепить свой режим.
 
 
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Последние перестановки силовиков не обязательно указывают на брожения в силовом блоке в понимании сколько-нибудь серьезного раскола, как многие начали...
 
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