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Сванидзе о Лукашенко: Песенка спета

01.11.2020 08:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский историк и известный журналист Николай Сванидзе считает, что Владимиру Путину невыгодно долго поддерживать Александра Лукашенко.




По мнению Сванидзе, в Кремле уже приняли решение насчет Лукашенко.

– Он не нужен Москве. Он в прямом смысле не нужен, – сказал историк в эфире Эха Москвы. – С ним нечего делать. Он ни на что не годен. Поддерживать его, нелегитимного, нелюбимого руководителя – только снижать свой рейтинг. Собственно, рейтинг республики. Чем больше Путин поддерживает Лукашенко – тем менее популярен в Беларуси. Зачем ему это нужно?

Договориться с ним о слиянии, об объединении он не может, потому что Лукашенко нелегитимен. Его подпись нелегитимна. Он говорит: простите, это что, Лукашенко подписал? Знаете, что сделайте с этой бумажкой, которую подписал Лукашенко. И все. Поэтому из него прок как с козла молока, я прошу прощения.

Сванидзе считает, что у Лукашенко сейчас «плохое настроение» и «для этого есть все основания».

– Лукашенко, по-моему, песенка спета в любом случае, – отметил историк.
 
 
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Российский историк и известный журналист Николай Сванидзе считает, что Владимиру Путину невыгодно долго поддерживать Александра Лукашенко.
 
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