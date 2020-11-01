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Беларусь попала под влияние области повышенного атмосферного давления
Источник материала: Навiны
Погоду на территории Беларуси в воскресенье будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку страны сохранится влияние неустойчивой влажной воздушной массы
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-востоку страны кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.
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Погоду на территории Беларуси в воскресенье будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку страны сохранится влияние...
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