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Беларусь попала под влияние области повышенного атмосферного давления

01.11.2020 08:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Погоду на территории Беларуси в воскресенье будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку страны сохранится влияние неустойчивой влажной воздушной массы

Беларусь попала под влияние области повышенного атмосферного давления

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-востоку страны кратковременные дожди. Утром местами слабый туман. Ветер северо-восточный слабый до умеренного.

  • Брест +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Витебск +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Гомель +7..+9°C (вероятность осадков 80-90%);
  • Гродно +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Могилев +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%);
  • Минск +7..+9°C (вероятность осадков 5-10%).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Погоду на территории Беларуси в воскресенье будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку страны сохранится влияние...
 
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