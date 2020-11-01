УК: незаконное вторжение в жилище наказывается общественными работами, штрафом или арестом

Источник материала: Onliner

С проникновением в квартиру или частный дом, если жильцы против этого, не все так просто, как кажется. В Уголовном кодексе есть отдельная статья, которая предусматривает наказание за незаконное вторжение. Об этом стоит помнить и знать, все-таки действующее законодательство как-никак.

«1. Незаконное вторжение в жилище вопреки воле проживающих в нем лиц либо иное нарушение неприкосновенности законных владений граждан — наказываются общественными работами, или штрафом, или арестом.

2. Те же деяния, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, — наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, или арестом».