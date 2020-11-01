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Скрытая кухня - супервариант для небольшой квартиры. Рассказываем, как это можно реализовать

01.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали о главных трендах в области дизайна интерьера, и один из самых интересных и необычных — скрытые кухни. Подробнее об этой новинке рассказал дизайнер Studio57 Владимир Босацкий.


Фото предоставлено Studio57

Как объяснил дизайнер, сегодня люди все чаще прибегают к единой концепции в интерьере, пытаясь балансировать между идеями функциональности и эстетикой в интерьере. Тенденция скрытых кухонь позволяет справиться с этой задачей. К тому же небольшим квартирам «скрытый» маневр помогает получить дополнительное пространство и выглядеть свободно, а просторным помещениям — избавиться от лишнего визуального шума, скрыв от глаз весь выразительный кухонный гарнитур и бытовую технику.


Фото предоставлено Studio57

Фото предоставлено Studio57

Кухня-невидимка

Полностью скрыть кухню можно с помощью приема фальшстены. При таком варианте фасады фальшстен красятся в тот же цвет, что и стены. А сама конструкция представляет собой раздвижные перегородки-гармошки или купе. Во время готовки фасады раздвигаются и прячутся в кухню.

— Планировать такие фасады необходимо на стадии ремонта, так как при такой конструкции в потолке нужно заранее предусмотреть размещение направляющего рельса и выкрасить фасады перегородок в тот же тон, что и стены. К тому же для сдвинутых панелей-стен понадобится место «для парковки» внутри ниши для кухни — об этом тоже стоит позаботиться заблаговременно.

И пусть вас не смущает, что в закрытом варианте место кухни будет по факту ровной стеной. В интерьере, особенно в случаях, когда кухня совмещена с гостиной, такой прием увеличивает значимость всех декоративных элементов комнаты и направит внимание на то, что действительно красиво.

Фото предоставлено Studio57
Фото предоставлено Studio57

Кухня-шкаф

Визуально спрятать кухню можно, замаскировав ее под шкаф. В этом случае конструктив также требует проработки еще на стадии проектирования квартиры. Внутри ниши, где будет располагаться кухня, необходим детальный расчет для грамотной расстановки оборудования и бытовой техники.

— Некоторые производители мебели предлагают помимо кухонь-невидимок спальни-невидимки. Линейка BoxLife от итальянской мебельной фабрики Scavolini демонстрирует это на примере.


Фото предоставлено Studio57

Фото предоставлено Studio57

В скрытом состоянии кухни фасады выступают как декоративный элемент в комнате, поэтому отделка таких фасадов может быть разнообразной и быть выполненной не только в современном минимализме, но и классике.


Фото предоставлено Studio57

Фото предоставлено Studio57

Готовые модульные системы

Некоторые производители мебели комплектуют кухонные системы в готовые моноблоки, которые необходимо только установить в помещении и подключить технику. Такие системы могут располагаться в нише, вдоль стены, иногда и по центру комнаты, выступая как декоративный элемент в помещении.

— В качестве примера такой кухни можно отметить разработанную модульную систему Stealth Kitchen от Resource Furniture. Элементы в виде кладовых, двойной печи, стиральной, сушильной и посудомоечной машин, баров и многих других, могут быть использованы для создания безграничной кухонной конфигурации.


Stealth Kitchen от Resource Furniture. Фото: resourcefurniture.com

Также одним из шедевров отдельно стоящей скрытой кухни можно назвать разработанную дизайнером Филиппом Старком кухню-невидимку для компании Warendorf.

— До этой модели дизайнеры в основном прибегали к идее скрытых кухонь при оформлении небольших помещений. Филипп Старк переосмыслил этот подход и разработал отдельно стоящую кухню длиной 7 метров для больших домов. Нажатием кнопки 7-метровая панельная занавеска открывает полностью экипированный кулинарный центр: он включает в себя рабочую поверхность, мойку, технику, место для хранения, полки, вытяжку и встроенное освещение.


Скрытая кухня немецкой компании Warendorf в интерьере Филиппа Старка. Фото: warendorf.com

Скрытая кухня немецкой компании Warendorf в интерьере Филиппа Старка. Фото: warendorf.com

Скрытая кухня немецкой компании Warendorf в интерьере Филиппа Старка. Фото: warendorf.com

Остров-трансформер

Для тех, кто совсем хочет отойти от традиционной кухни, компания Toncelli разработала остров-трансформер со скользящей столешницей. Помимо рабочей зоны, в кухне установлен духовой шкаф, плита, мойка со смесителем. При использовании верхняя столешница отодвигается и освобождает эти зоны.


Кухня Essentia Quadra фабрики Toncelli со сдвигающейся столешницей. Фото: toncelli.it

— Отличное решение для тех, кто редко готовит и много работает, так как остров может выступать в роли рабочей поверхности.

 
 
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Дизайнер интерьера рассказал о тренде - скрытых кухнях. Чем они хороши, какие бывают и как выглядят - в материале REALTY.TUT.BY.
 
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