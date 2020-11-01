«Лиза, похорони в могиле. Не в общей, с крестом». Как жила Лиза Глинка, которую называют современной святой

Источник материала: Tut.by

Эту женщину называли настоящей «святой нашего времени». Неравнодушная и легкая на подъем, она занималась организацией благотворительных акций, гуманитарных миссий, лечением тяжелобольных, а также раненых детей, пострадавших от боевых действий. В этот уикенд в кинопрокат выходит картина «Доктор Лиза», рассказывающая об одном дне из жизни этой уникальной героини. Ну а мы хотим по этому поводу вспомнить всю биографию потрясающей Елизаветы Глинки, жизнь которой оборвалась слишком рано.

Будущая доктор Лиза родилась и выросла в Москве. Ее мама — Галина Поскребышева — была известным врачом-диетологом, автором более трех десятков кулинарных книг, вела программы о здоровом питании на центральном телевидении. Отец — Петр Сидоров — служил в вооруженных силах. Кроме дочки в семье подрастал сын Павел, а также двое двоюродных братьев, которые рано осиротели и были взяты родственниками на воспитание.

— Мы жили в двухкомнатной квартире, хрущевской. Всегда были вдвоем с братом — и вдруг нас стало четверо. Мама просто купила две новые кровати, и так мы стали жить вчетвером. Младшему двоюродному брату Роме было пять лет, второму мальчику — 13. Рома вообще не понимал, что случилось. Как так, была мама — и вдруг ее нет. Она трагически погибла. Сейчас я понимаю, как тяжело было нашей маме, а тогда считала, что трудно нам.

Мама Лизы была неравнодушна не только к бедам и проблемам своих родственников, но и к горю абсолютно чужих людей. Частенько тратила свои гонорары на помощь тем, кто в этом особенно нуждался. Пример мамы восхищал маленькую Лизу, поэтому уже с детства она точно знала, что хочет быть врачом и помогать людям.

— Я с двух лет играла в доктора и все время носила белый халат. Он был мне ужасно велик, но я чувствовала себя счастливой. Обожала кукольный дом, лечила своих кукол. Папа делал мне печать «Доктор Лиза» из картошки, как сейчас помню, фиолетовыми чернилами. Выписывала рецепты — брала из маминых книжек рецептурных, из справочника Машковского, потому что уже в пять лет свободно читала и писала. Вела истории болезни, спрашивала, на что куклы жалуются, а жалобы выписывала из книжечки «Оказание скорой неотложной помощи».

В 1986 году Елизавета оканчивает 2-й Московский государственный медицинский институт по специальности "детский реаниматолог-анестезиолог". В годы студенчества она знакомится с будущим мужем — Глебом Глинкой — юристом, выходцем из семьи русских эмигрантов в США.

— Я был убежденным холостяком, этаким «человеком письменного стола». В планах на жизнь стояла только карьера, а брак и дети казались абсолютно чуждыми личности.

Но уже через неделю после случайной встречи с будущей супругой Глеб понял, что не может жить без этой женщины. Лизе новый знакомый сперва показался слишком взрослым, но это не стало преградой для внезапно нахлынувшего чувства.

Они поженились и вскоре родился их первенец — Константин. До 1990 года молодая семья жила в Москве. В стране вовсю шла перестройка, времена были неспокойными, поэтому Лиза уговаривает супруга уехать в Штаты. Глеб сперва сопротивляется, но вскоре поддается на уговоры и увозит семью. Их второй сын — Алексей — появится на свет уже за океаном.

Переезд оказался судьбоносным для Лизы-врача. Здесь она знакомится с системой хосписов, где умирающим облегчают страдания и дают возможность уйти из жизни достойно. В России ничего подобного не было. Елизавета получает второе медицинское образование по специальности «паллиативная медицина» и устраивается на работу в один из хосписов. Она старается узнать как можно больше о том, как он устроен, чтобы наладить функционирование подобных учреждений на родине. Спустя пять лет Лиза на какое-то время переезжает вместе с супругом в Киев, где помогает открыть первый украинский хоспис при онкологической больнице, но вскоре снова уезжает в Штаты.

Окончательно она вернется в Россию в 2007-м году. Мама — Галина Поскребышева — заболела, находилась в очень тяжелом состоянии и нуждалась в особом уходе. Елизавета приехала незамедлительно. Несколько раз в день навещала мать в реанимации, а в свободное время занималась тем, чем привыкла — помогала всем людям.

Женщина основывает фонд «Справедливая помощь», оказывающий медицинскую и материальную поддержку безнадежным онкобольным, а позже — бездомным и малоимущим.

— С бездомными все случайно вышло, жизнь так сложилась. Однажды меня попросили посмотреть ракового бомжа на улице, и я его не нашла. Я пошла его искать, и нашла целый город около Павелецкого вокзала, в котором лежали в коробках и грелись эти несчастные люди, безрукие, безногие, больные, простуженные. Это было страшно. И я сказала им: я приду снова, потому что у меня нет с собой для вас столько лекарств. С тех пор я хожу туда.

Еженедельно Елизавета Глинка вместе с волонтерами ездила на Павелецкий вокзал, где они раздавали бездомным людям одежду, еду и лекарства, устраивали тех, кого необходимо, в больницы.

— У нас был фургон, который подарил режиссер с «Мосфильма». Он сказал: «Это — гримерка, корми в ней, она обогревается». Я поставила этот фургон на помойке Павелецкого вокзала. Мы варили, а девочки просто забирали еду и раздавали на вокзале. Но префектура района категорически сказала: нет. Хотя чем я мешаю — непонятно. Они тихо едят, мы потом аккуратно выбрасываем все в помойку. Но это страшно напрягало, и разрешения мне не дали.

Сказали: мы вам даем другое место, на Ледниковской улице. А Ледниковская улица — это промзона. Недалеко от вокзала, но там не ходят трамваи, там ничего не ходит, и вверх дорога… И наши люди туда не дойдут, потому что они на костылях, на инвалидных колясках. И я сказала: не надо мне Ледниковской. Я лучше буду кормить из подвала фонда. Теперь я бываю на Павелецком раз в неделю. В остальные дни недели я кормлю отсюда, и они уже едят в своих норах. Несут туда, где не прогонят, где они могут поесть.

Также сотрудники «Справедливой помощи» занимались организацией пунктов для обогрева бездомных и похоронами умерших. Елизавета Глинка лично разыскивала родственников ушедших из жизни людей без определенного места жительства, оплачивала погребальный обряд. В популярной социальной сети появляется блог «Доктор Лиза», в котором Елизавета Глинка рассказывала о своих непростых буднях.

— Много лет работая с бездомными, я слышу от них одну и ту же просьбу: похороните меня по-человечески. Это очень странно, но это так. Они крайне редко просят еще чего-нибудь, кроме как поесть. Но когда мы общаемся больше двух-трех месяцев, я спрашиваю: «Что тебе вообще надо?» Он отвечает: «Лиза, закопай меня как человека». Причем солидно так говорит. «С крестом похорони, забери из морга, одень по-человечески, и чтобы в могиле, чтобы не в общей, не под номером».

Для нее не было чужих бед. Каждая трагедия — личная боль. Именно так в семье Елизаветы Глинки появился третий ребенок. Одна из подопечных фонда умирала от рака. У женщины оставался 13-летний сын Илья. Когда-то давно его — новорожденного — оставили на улице в картонной коробке. И вот теперь его мама — та, что взяла на воспитание подкидыша — доживала последние дни. Елизавета Глинка, принимавшая активное участие в судьбе этой семьи, усыновила парня.

— Накануне этого у меня был разговор с мамой Галей. «Если что-то случится, позвони Елизавете Петровне», — говорила мне она. Я так и сделал. Доктор Лиза позвонила знакомым в Саратове, они мне помогли, и на следующий день после похорон за мной приехала мама Лиза. Мы разговаривали у нас дома, она меня спросила: «Не хочешь, чтобы я взяла к себе жить?». Рассказала про мужа, про детей, чем занимается. Я сказал: «Вы хороший человек. Я бы хотел, скорее всего», — вспоминал позже Илья.

В 2010-м Елизавета Глинка организовала сбор в пользу пострадавших от лесных пожаров, в 2012-м — в пользу пострадавших от наводнения в Крымске. А когда началась война в Украине, поспешила на помощь людям, пострадавшим в этом вооруженном конфликте. Также с 2015-го она постоянно посещала территорию Сирии: сюда она привозила медикаменты и оказывала врачебную помощь мирному населению, оказавшемуся в эпицентре военных столкновений.

— Она производила сногсшибательное впечатление на людей, причем на любых. Люди просто шли за ней. Вообще трудно представить, что могут существовать такие люди, как она… Она была человеком пронзительной доброты, — рассказывала близкая подруга врача — журналистка Ксения Соколова.

25-го декабря 2016-го года Елизавета Глинка в очередной раз поднялась на борт самолета, направлявшегося в Сирию. Она везла партию медикаментов для местного университетского госпиталя. Буквально за несколько дней, в одном из своих выступлений, доктор призналась:

— Мы никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми. Потому что война — это ад на Земле. И я знаю, о чем говорю.

Слова оказались пророческими: пролетая над Черным морем, самолет потерпел крушение. В этой авиакатастрофе погибли 92 человека, в том числе и Елизавета Глинка.

Ее опознали по ДНК-экспертизе спустя месяц. А 16-го января 2017 года похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с ней пришли тысячи людей: друзья, коллеги и подопечные. Сегодня именем Елизаветы Глинки названы образовательные и медицинские учреждения. Продолжается работа и ее фонда, сменившего название на «Справедливая помощь Доктора Лизы». Даже после смерти своей основательницы организация продолжает помогать больным и бездомным людям, а также детям, пострадавшим от войны.