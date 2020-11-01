ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Лиза, похорони в могиле. Не в общей, с крестом». Как жила Лиза Глинка, которую называют современной святой

01.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Эту женщину называли настоящей «святой нашего времени». Неравнодушная и легкая на подъем, она занималась организацией благотворительных акций, гуманитарных миссий, лечением тяжелобольных, а также раненых детей, пострадавших от боевых действий. В этот уикенд в кинопрокат выходит картина «Доктор Лиза», рассказывающая об одном дне из жизни этой уникальной героини. Ну а мы хотим по этому поводу вспомнить всю биографию потрясающей Елизаветы Глинки, жизнь которой оборвалась слишком рано.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizaveta Glinka (@doctor_liza_) 24 Дек 2017 в 10:06 PST

Будущая доктор Лиза родилась и выросла в Москве. Ее мама — Галина Поскребышева — была известным врачом-диетологом, автором более трех десятков кулинарных книг, вела программы о здоровом питании на центральном телевидении. Отец — Петр Сидоров — служил в вооруженных силах. Кроме дочки в семье подрастал сын Павел, а также двое двоюродных братьев, которые рано осиротели и были взяты родственниками на воспитание.

— Мы жили в двухкомнатной квартире, хрущевской. Всегда были вдвоем с братом — и вдруг нас стало четверо. Мама просто купила две новые кровати, и так мы стали жить вчетвером. Младшему двоюродному брату Роме было пять лет, второму мальчику — 13. Рома вообще не понимал, что случилось. Как так, была мама — и вдруг ее нет. Она трагически погибла. Сейчас я понимаю, как тяжело было нашей маме, а тогда считала, что трудно нам.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizaveta Glinka (@doctor_liza_) 17 Июн 2019 в 9:38 PDT

Мама Лизы была неравнодушна не только к бедам и проблемам своих родственников, но и к горю абсолютно чужих людей. Частенько тратила свои гонорары на помощь тем, кто в этом особенно нуждался. Пример мамы восхищал маленькую Лизу, поэтому уже с детства она точно знала, что хочет быть врачом и помогать людям.

— Я с двух лет играла в доктора и все время носила белый халат. Он был мне ужасно велик, но я чувствовала себя счастливой. Обожала кукольный дом, лечила своих кукол. Папа делал мне печать «Доктор Лиза» из картошки, как сейчас помню, фиолетовыми чернилами. Выписывала рецепты — брала из маминых книжек рецептурных, из справочника Машковского, потому что уже в пять лет свободно читала и писала. Вела истории болезни, спрашивала, на что куклы жалуются, а жалобы выписывала из книжечки «Оказание скорой неотложной помощи».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizaveta Glinka (@doctor_liza_) 26 Мар 2017 в 1:26 PDT

В 1986 году Елизавета оканчивает 2-й Московский государственный медицинский институт по специальности "детский реаниматолог-анестезиолог". В годы студенчества она знакомится с будущим мужем — Глебом Глинкой — юристом, выходцем из семьи русских эмигрантов в США.

— Я был убежденным холостяком, этаким «человеком письменного стола». В планах на жизнь стояла только карьера, а брак и дети казались абсолютно чуждыми личности.

Но уже через неделю после случайной встречи с будущей супругой Глеб понял, что не может жить без этой женщины. Лизе новый знакомый сперва показался слишком взрослым, но это не стало преградой для внезапно нахлынувшего чувства.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizaveta Glinka (@doctor_liza_) 11 Ноя 2017 в 1:27 PST

Они поженились и вскоре родился их первенец — Константин. До 1990 года молодая семья жила в Москве. В стране вовсю шла перестройка, времена были неспокойными, поэтому Лиза уговаривает супруга уехать в Штаты. Глеб сперва сопротивляется, но вскоре поддается на уговоры и увозит семью. Их второй сын — Алексей — появится на свет уже за океаном.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizaveta Glinka (@doctor_liza_) 10 Ноя 2017 в 11:23 PST

Переезд оказался судьбоносным для Лизы-врача. Здесь она знакомится с системой хосписов, где умирающим облегчают страдания и дают возможность уйти из жизни достойно. В России ничего подобного не было. Елизавета получает второе медицинское образование по специальности «паллиативная медицина» и устраивается на работу в один из хосписов. Она старается узнать как можно больше о том, как он устроен, чтобы наладить функционирование подобных учреждений на родине. Спустя пять лет Лиза на какое-то время переезжает вместе с супругом в Киев, где помогает открыть первый украинский хоспис при онкологической больнице, но вскоре снова уезжает в Штаты.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizaveta Glinka (@doctor_liza_) 30 Ноя 2017 в 9:28 PST

Окончательно она вернется в Россию в 2007-м году. Мама — Галина Поскребышева — заболела, находилась в очень тяжелом состоянии и нуждалась в особом уходе. Елизавета приехала незамедлительно. Несколько раз в день навещала мать в реанимации, а в свободное время занималась тем, чем привыкла — помогала всем людям.

Женщина основывает фонд «Справедливая помощь», оказывающий медицинскую и материальную поддержку безнадежным онкобольным, а позже — бездомным и малоимущим.

— С бездомными все случайно вышло, жизнь так сложилась. Однажды меня попросили посмотреть ракового бомжа на улице, и я его не нашла. Я пошла его искать, и нашла целый город около Павелецкого вокзала, в котором лежали в коробках и грелись эти несчастные люди, безрукие, безногие, больные, простуженные. Это было страшно. И я сказала им: я приду снова, потому что у меня нет с собой для вас столько лекарств. С тех пор я хожу туда.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizaveta Glinka (@doctor_liza_) 5 Апр 2018 в 3:49 PDT

Еженедельно Елизавета Глинка вместе с волонтерами ездила на Павелецкий вокзал, где они раздавали бездомным людям одежду, еду и лекарства, устраивали тех, кого необходимо, в больницы.

— У нас был фургон, который подарил режиссер с «Мосфильма». Он сказал: «Это — гримерка, корми в ней, она обогревается». Я поставила этот фургон на помойке Павелецкого вокзала. Мы варили, а девочки просто забирали еду и раздавали на вокзале. Но префектура района категорически сказала: нет. Хотя чем я мешаю — непонятно. Они тихо едят, мы потом аккуратно выбрасываем все в помойку. Но это страшно напрягало, и разрешения мне не дали.

Сказали: мы вам даем другое место, на Ледниковской улице. А Ледниковская улица — это промзона. Недалеко от вокзала, но там не ходят трамваи, там ничего не ходит, и вверх дорога… И наши люди туда не дойдут, потому что они на костылях, на инвалидных колясках. И я сказала: не надо мне Ледниковской. Я лучше буду кормить из подвала фонда. Теперь я бываю на Павелецком раз в неделю. В остальные дни недели я кормлю отсюда, и они уже едят в своих норах. Несут туда, где не прогонят, где они могут поесть.

Также сотрудники «Справедливой помощи» занимались организацией пунктов для обогрева бездомных и похоронами умерших. Елизавета Глинка лично разыскивала родственников ушедших из жизни людей без определенного места жительства, оплачивала погребальный обряд. В популярной социальной сети появляется блог «Доктор Лиза», в котором Елизавета Глинка рассказывала о своих непростых буднях.

— Много лет работая с бездомными, я слышу от них одну и ту же просьбу: похороните меня по-человечески. Это очень странно, но это так. Они крайне редко просят еще чего-нибудь, кроме как поесть. Но когда мы общаемся больше двух-трех месяцев, я спрашиваю: «Что тебе вообще надо?» Он отвечает: «Лиза, закопай меня как человека». Причем солидно так говорит. «С крестом похорони, забери из морга, одень по-человечески, и чтобы в могиле, чтобы не в общей, не под номером».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizaveta Glinka (@doctor_liza_) 20 Сен 2017 в 12:02 PDT

Для нее не было чужих бед. Каждая трагедия — личная боль. Именно так в семье Елизаветы Глинки появился третий ребенок. Одна из подопечных фонда умирала от рака. У женщины оставался 13-летний сын Илья. Когда-то давно его — новорожденного — оставили на улице в картонной коробке. И вот теперь его мама — та, что взяла на воспитание подкидыша — доживала последние дни. Елизавета Глинка, принимавшая активное участие в судьбе этой семьи, усыновила парня.

— Накануне этого у меня был разговор с мамой Галей. «Если что-то случится, позвони Елизавете Петровне», — говорила мне она. Я так и сделал. Доктор Лиза позвонила знакомым в Саратове, они мне помогли, и на следующий день после похорон за мной приехала мама Лиза. Мы разговаривали у нас дома, она меня спросила: «Не хочешь, чтобы я взяла к себе жить?». Рассказала про мужа, про детей, чем занимается. Я сказал: «Вы хороший человек. Я бы хотел, скорее всего», — вспоминал позже Илья.

В 2010-м Елизавета Глинка организовала сбор в пользу пострадавших от лесных пожаров, в 2012-м — в пользу пострадавших от наводнения в Крымске. А когда началась война в Украине, поспешила на помощь людям, пострадавшим в этом вооруженном конфликте. Также с 2015-го она постоянно посещала территорию Сирии: сюда она привозила медикаменты и оказывала врачебную помощь мирному населению, оказавшемуся в эпицентре военных столкновений.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Elizaveta Glinka (@doctor_liza_) 26 Окт 2017 в 9:30 PDT

— Она производила сногсшибательное впечатление на людей, причем на любых. Люди просто шли за ней. Вообще трудно представить, что могут существовать такие люди, как она… Она была человеком пронзительной доброты, — рассказывала близкая подруга врача — журналистка Ксения Соколова.

25-го декабря 2016-го года Елизавета Глинка в очередной раз поднялась на борт самолета, направлявшегося в Сирию. Она везла партию медикаментов для местного университетского госпиталя. Буквально за несколько дней, в одном из своих выступлений, доктор призналась:

— Мы никогда не уверены в том, что вернемся домой живыми. Потому что война — это ад на Земле. И я знаю, о чем говорю.

Слова оказались пророческими: пролетая над Черным морем, самолет потерпел крушение. В этой авиакатастрофе погибли 92 человека, в том числе и Елизавета Глинка.

Ее опознали по ДНК-экспертизе спустя месяц. А 16-го января 2017 года похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с ней пришли тысячи людей: друзья, коллеги и подопечные. Сегодня именем Елизаветы Глинки названы образовательные и медицинские учреждения. Продолжается работа и ее фонда, сменившего название на «Справедливая помощь Доктора Лизы». Даже после смерти своей основательницы организация продолжает помогать больным и бездомным людям, а также детям, пострадавшим от войны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этот уикенд в кинопрокат выходит картина «Доктор Лиза», рассказывающая об одном дне из жизни этой уникальной героини. Ну, а мы хотим по этому поводу вспомнить всю...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ароматные пончики, нежная запеканка и королевская ватрушка. Самые простые и вкусные рецепты из творога
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика