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Ароматные пончики, нежная запеканка и королевская ватрушка. Самые простые и вкусные рецепты из творога

01.11.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

А мы продолжаем собирать для вас самые вкусные и простые рецепты завтраков, чтобы утро воскресенья стало идеальным — и вам хватило сил на активное продолжение дня. Сегодня ловите подборку творожных вкусностей (нет, не сырников, мы более оригинальны).


  • Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг

Утренние творожные пончики


Ингредиенты на 18−20 штук:

  • 400 г творога 9−15%;
  • 1 яйцо;
  • 2 ст. л. сметаны;
  • 75 г сахара;
  • 1/8 ч. л. соли;
  • ½ ч. л. разрыхлителя;
  • ¼ ч. л. соды;
  • 175 г муки для теста;
  • 2 ст. л. муки для панировки;
  • растительное масло для жарки;
  • сахарная пудра для подачи.
  • Творог протираем через сито. Кладем в миску добавляем, яйцо, сметану и сахар. Вымешиваем до однородного состояния.

Как готовим?

  1. Добавляем просеянную с солью, содой и разрыхлителем муку и замешиваем тесто.
  2. Делим тесто на 18−20 частей. Из каждой формируем мокрыми руками шарик. Обваливаем в муке. Берем шарик в руку и продавливаем большим и указательным пальцами сквозную дырку в центре. Аккуратно растягиваем пончик.
  3. Жарим пончики в разогретом масле (они должны плавать). По готовности перекладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир.
  4. Посыпаем сахарной пудрой и подаем.

Нежная творожная запеканка на манке


Ингредиенты на форму 21 см:

400 г творога 9−15%;

3 яйца;

70 г сахара;

75 г манки;

120 мл сливок 33%.

Как готовим?

  1. Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки кладем в миску вместе с остальными ингредиентами.
  2. Белки отдельно взбиваем до средних пиков.
  3. Массу в миске перемалываем блендером до однородного состояния. Добавляем взбитые белки. Аккуратно, движениями снизу вверх перемешиваем лопаткой до получения однородной воздушной массы.
  4. Перекладываем в форму с застеленным пергаментом дном (чтобы легко вынуть готовую запеканку). Разравниваем.
  5. Отправляем в предварительно разогретую до 160 градусов духовку и выпекаем около 40−45 мнут.
  6. Остужаем в приоткрытой духовке в течение 40 минут, затем вынимаем и остужаем до комнатной температуры.
  7. Подаем со сметаной.

Королевская ватрушка


Ингредиенты на форму 21 см:

Тесто:

300 г муки;

50 г сахара;

½ ч. л. разрыхлителя;

½ ч. л. соли;

100 г сливочного масла;

Начинка:

400 г творога 9−15%;

150 г сметаны;

150 г сахара;

1 ч. л. ванильного сахара;

3 яйца.

Как готовим?

  1. Готовим тесто. В чашу блендера кладем муку, соль, разрыхлитель и сахар. Добавляем нарезанное кубиками холодное масло. Перебиваем до состояния влажной крошки.
  2. Если масса у вас получилась слишком сыпучей, добавьте 1−2 ложки холодной воды и снова пробейте. Если у вас нет блендера, можно перетереть массу пальцами (масло в таком случае лучше натереть на крупной терке).
  3. Ставим крошку в холодильник и занимаемся начинкой.
  4. Если творог зернистый — протираем его через сито. Соединяем со сметаной, сахаром и яйцами, взбиваем до однородного состояния.
  5. ¾ объема крошки насыпаем в разъемную форму. Из части формируем бортик, прижимая массу к борту формы (около 3,5−4 см). Крошки на дне только чуть-чуть прижимаем.
  6. Выливаем в форму начинку. Сверху посыпаем оставшейся крошкой.
  7. Отправляем в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем, пока начинка не схватится, а верх не станет золотистым, около 45 минут. Вынимаем пирог из духовки и остужаем до комнатной температуры, затем ставим в холодильник на 4−5 часов или на ночь.
  8. Остывший пирог вынимаем из формы, нарезаем и подаем.

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А мы продолжаем собирать для вас самые вкусные и простые рецепты завтраков, чтобы утро воскресенья стало идеальным - и вам хватило сил на активное продолжение дня....
 
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