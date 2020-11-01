Ароматные пончики, нежная запеканка и королевская ватрушка. Самые простые и вкусные рецепты из творога

Источник материала: Tut.by

А мы продолжаем собирать для вас самые вкусные и простые рецепты завтраков, чтобы утро воскресенья стало идеальным — и вам хватило сил на активное продолжение дня. Сегодня ловите подборку творожных вкусностей (нет, не сырников, мы более оригинальны).



Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг Шеф-повар, кулинарный эксперт, автор проектаи серии кулинарных книг

Утренние творожные пончики





Ингредиенты на 18−20 штук: 400 г творога 9−15%;

1 яйцо;

2 ст. л. сметаны;

75 г сахара;

1/8 ч. л. соли;

½ ч. л. разрыхлителя;

¼ ч. л. соды;

175 г муки для теста;

2 ст. л. муки для панировки;

растительное масло для жарки;

сахарная пудра для подачи.

Творог протираем через сито. Кладем в миску добавляем, яйцо, сметану и сахар. Вымешиваем до однородного состояния.

Как готовим?

Добавляем просеянную с солью, содой и разрыхлителем муку и замешиваем тесто. Делим тесто на 18−20 частей. Из каждой формируем мокрыми руками шарик. Обваливаем в муке. Берем шарик в руку и продавливаем большим и указательным пальцами сквозную дырку в центре. Аккуратно растягиваем пончик. Жарим пончики в разогретом масле (они должны плавать). По готовности перекладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир. Посыпаем сахарной пудрой и подаем.

Нежная творожная запеканка на манке





Ингредиенты на форму 21 см: 400 г творога 9−15%; 3 яйца; 70 г сахара; 75 г манки; 120 мл сливок 33%.

Как готовим?

Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки кладем в миску вместе с остальными ингредиентами. Белки отдельно взбиваем до средних пиков. Массу в миске перемалываем блендером до однородного состояния. Добавляем взбитые белки. Аккуратно, движениями снизу вверх перемешиваем лопаткой до получения однородной воздушной массы. Перекладываем в форму с застеленным пергаментом дном (чтобы легко вынуть готовую запеканку). Разравниваем. Отправляем в предварительно разогретую до 160 градусов духовку и выпекаем около 40−45 мнут. Остужаем в приоткрытой духовке в течение 40 минут, затем вынимаем и остужаем до комнатной температуры. Подаем со сметаной.

Королевская ватрушка





Ингредиенты на форму 21 см: Тесто: 300 г муки; 50 г сахара; ½ ч. л. разрыхлителя; ½ ч. л. соли; 100 г сливочного масла; Начинка: 400 г творога 9−15%; 150 г сметаны; 150 г сахара; 1 ч. л. ванильного сахара; 3 яйца.

Как готовим?

Готовим тесто. В чашу блендера кладем муку, соль, разрыхлитель и сахар. Добавляем нарезанное кубиками холодное масло. Перебиваем до состояния влажной крошки. Если масса у вас получилась слишком сыпучей, добавьте 1−2 ложки холодной воды и снова пробейте. Если у вас нет блендера, можно перетереть массу пальцами (масло в таком случае лучше натереть на крупной терке). Ставим крошку в холодильник и занимаемся начинкой. Если творог зернистый — протираем его через сито. Соединяем со сметаной, сахаром и яйцами, взбиваем до однородного состояния. ¾ объема крошки насыпаем в разъемную форму. Из части формируем бортик, прижимая массу к борту формы (около 3,5−4 см). Крошки на дне только чуть-чуть прижимаем. Выливаем в форму начинку. Сверху посыпаем оставшейся крошкой. Отправляем в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем, пока начинка не схватится, а верх не станет золотистым, около 45 минут. Вынимаем пирог из духовки и остужаем до комнатной температуры, затем ставим в холодильник на 4−5 часов или на ночь. Остывший пирог вынимаем из формы, нарезаем и подаем.

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