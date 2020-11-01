Ароматные пончики, нежная запеканка и королевская ватрушка. Самые простые и вкусные рецепты из творога

А мы продолжаем собирать для вас самые вкусные и простые рецепты завтраков, чтобы утро воскресенья стало идеальным — и вам хватило сил на активное продолжение дня. Сегодня ловите подборку творожных вкусностей (нет, не сырников, мы более оригинальны).
Татьяна НазарукШеф-повар, кулинарный эксперт, автор проекта «Вкусный Блог» и серии кулинарных книг
Утренние творожные пончики
Ингредиенты на 18−20 штук:
400 г творога 9−15%;
1 яйцо;
2 ст. л. сметаны;
75 г сахара;
1/8 ч. л. соли;
½ ч. л. разрыхлителя;
¼ ч. л. соды;
175 г муки для теста;
2 ст. л. муки для панировки;
растительное масло для жарки;
сахарная пудра для подачи.
Творог протираем через сито. Кладем в миску добавляем, яйцо, сметану и сахар. Вымешиваем до однородного состояния.
Как готовим?
Добавляем просеянную с солью, содой и разрыхлителем муку и замешиваем тесто.
Делим тесто на 18−20 частей. Из каждой формируем мокрыми руками шарик. Обваливаем в муке. Берем шарик в руку и продавливаем большим и указательным пальцами сквозную дырку в центре. Аккуратно растягиваем пончик.
Жарим пончики в разогретом масле (они должны плавать). По готовности перекладываем на бумажные полотенца, чтобы впитать лишний жир.
Посыпаем сахарной пудрой и подаем.
Нежная творожная запеканка на манке
Ингредиенты на форму 21 см:
400 г творога 9−15%;
3 яйца;
70 г сахара;
75 г манки;
120 мл сливок 33%.
Как готовим?
Яйца разделяем на белки и желтки. Желтки кладем в миску вместе с остальными ингредиентами.
Белки отдельно взбиваем до средних пиков.
Массу в миске перемалываем блендером до однородного состояния. Добавляем взбитые белки. Аккуратно, движениями снизу вверх перемешиваем лопаткой до получения однородной воздушной массы.
Перекладываем в форму с застеленным пергаментом дном (чтобы легко вынуть готовую запеканку). Разравниваем.
Отправляем в предварительно разогретую до 160 градусов духовку и выпекаем около 40−45 мнут.
Остужаем в приоткрытой духовке в течение 40 минут, затем вынимаем и остужаем до комнатной температуры.
Подаем со сметаной.
Королевская ватрушка
Ингредиенты на форму 21 см:
Тесто:
300 г муки;
50 г сахара;
½ ч. л. разрыхлителя;
½ ч. л. соли;
100 г сливочного масла;
Начинка:
400 г творога 9−15%;
150 г сметаны;
150 г сахара;
1 ч. л. ванильного сахара;
3 яйца.
Как готовим?
Готовим тесто. В чашу блендера кладем муку, соль, разрыхлитель и сахар. Добавляем нарезанное кубиками холодное масло. Перебиваем до состояния влажной крошки.
Если масса у вас получилась слишком сыпучей, добавьте 1−2 ложки холодной воды и снова пробейте. Если у вас нет блендера, можно перетереть массу пальцами (масло в таком случае лучше натереть на крупной терке).
Ставим крошку в холодильник и занимаемся начинкой.
Если творог зернистый — протираем его через сито. Соединяем со сметаной, сахаром и яйцами, взбиваем до однородного состояния.
¾ объема крошки насыпаем в разъемную форму. Из части формируем бортик, прижимая массу к борту формы (около 3,5−4 см). Крошки на дне только чуть-чуть прижимаем.
Выливаем в форму начинку. Сверху посыпаем оставшейся крошкой.
Отправляем в предварительно разогретую до 170 градусов духовку и выпекаем, пока начинка не схватится, а верх не станет золотистым, около 45 минут. Вынимаем пирог из духовки и остужаем до комнатной температуры, затем ставим в холодильник на 4−5 часов или на ночь.
Остывший пирог вынимаем из формы, нарезаем и подаем.