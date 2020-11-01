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"Дело Вагнера-2": КГБ во второй раз за год объявляет о поимке диверсантов

01.11.2020 09:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Напомним, первое громкое задержание - якобы российских боевиков из "группы Вагнера" -- закончилось большим конфузом.

"Дело Вагнера-2": КГБ во второй раз за год объявляет о поимке диверсантов
Здание ГАИ в Мозыре, куда в окно бросили "коктейль Молотова"
Задержанные на границе с Украиной анархисты имели соответствующую диверсионную подготовку, заявил в эфире "Беларусь 1" начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. 

По озвученной им информации, формирование преступной группы происходило на территории Украины в августе 2020 года, где участники вооружились огнестрельным оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

"Все задержанные имели соответствующую диверсионную подготовку, обладали навыками взрывотехники, обращения с огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, ориентированием на местности, мерами конспирации", - сказал Бычек.

По территории Беларуси группа перемещалась исключительно в темное время суток, добавил представитель КГБ, его цитирует госагентство БЕЛТА.


Ранее днем стало известно, что 28 октября вблизи украинской границы в Ельском районе пограничники задержали "четырех радикалов, имевших при себе боевой арсенал: огнестрельное оружие, боевую гранату, травмат с патронами, газовые баллончики, спецамуницию, средства радиосвязи и прочее снаряжение, а также банковские карты и деньги в разных валютах".

Напомним, что это говорит представитель КГБ, поэтому сто злотых у одного, сто рублей у другого и сто гривен у третьего в этих речах будет выглядеть как "деньги в разных валютах". Про "боевой арсенал" это тоже -- если верить на словом представителю КГБ. Потому что ранее точно также они убедительно заявляли про имевшееся оружие у задержанных в Беларуси вагнеровцев. Но такового не оказалось и извиняться перед вагнеровцами приезжал лично Виктор Лукашенко. 

Дальнейший спич представителя КГБ подозрителен уже тем, что очень хорошо вписывается в агитки последних дней, а потому выглядит как "домашняя заготовка". 
 
"Во время следствия было установлено, что проживавший в Польше Олиневич решил направиться в Беларусь для поддержки протестующих путем совершения насильственных действий в ущерб национальной безопасности Беларуси", он восстановил контакты со своим соратником-анархистом Дубовским и встретился с ним на территории Украины", - рассказал представитель КГБ.

Далее они привлекли к своей деятельности двух граждан Беларуси, после чего незаконно пере кли белорусскую границу и поселились в лесном массиве в Минской области", -- заявил добавил он.

В чем обвиняют?

Преступная группа, обладавшая всеми признаками организованной, спланировала и осуществила на территории Минской и Гомельской областей ряд противоправных действий, сказали представитель КГБ.

В частности, 22 октября было совершено нападение на здание Госкомитета  судебных экспертиз, а также прокуратуры Солигорского района. В ночь на 28 октября - совершен поджог здания отдела ГАИ  Мозырского РОВД.

Уголовные дела, возбужденные по факту поджогов в Солигорске и Мозыре, приняты к производству следственным управлением КГБ. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.3 ст.289 УК, как акт терроризма, совершенный организованной группой.

"Комитет государственной безопасности обладает информацией о иных подобных преступных группах и проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на пресечение их противоправной деятельности", - рассказал Бычек.

Напомним, что о неких заброшенных в Беларусь группах, численностью несколько сотен человек (варьируется - Прим.), белорусский КГБ заявляет с весны. Вот только, кроме анархистов, которые давно этому самому КГБ были известны, никого не нашел до сих пор.    
 
 
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Напомним, первое громкое задержание - якобы российских боевиков из "группы Вагнера" -- закончилось большим конфузом.
 
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