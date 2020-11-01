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Хоккейная команда Лукашенко обыграла соперников из Витебской области

01.11.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ледовая дружина президента Беларуси обыграла команду Витебской области. Сегодня стартовали 14-е Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.

С первых минут команды начали активную игру. Но счет открыла дружина главы государства и далее практически навязала соперникам свою игру. Показала быстрый и техничный хоккей. Отправила в ворота гостей восемь шайб. Витебчане в основном оборонялись и уповали на контратаки. Им лишь дважды удалось забить в ворота соперников. Итоговый счет 8:2. Александр Лукашенко провел две результативные передачи. Столько же и Николай Лукашенко, но у него на счету еще и заброшенная шайба.

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«Команда президента борется только за самые высшие места. Турнир с каждым годом становится интереснее. С каждым годом команды становятся быстрее», – сказал нападающий команды президента Беларуси Павел Волчек.

«Готовились, стараемся. Как видите, соперник показывает быстрый хоккей, техничный. Тяжело сопротивляться. Как номер, как фамилия – так легенда. Стараемся. Во всяком случае контратакуем», – отметил защитник команды Витебской области Руслан Солодкин.

Следующий матч 28 ноября команда президента проведет с соперниками из Гродненской области. За время турнира хоккейная дружина главы государства праздновала победу 11 раз. По одному выигрышу у команд Гомельской и Минской областей.



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Сегодня стартовали 14-е Республиканские соревнования по хоккею с шайбой среди любителей на призы Президентского спортивного клуба.
 
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