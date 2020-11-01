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Роуминг в Союзном государстве подешевел в 20 раз
Источник материала: Навiны
С сегодняшнего дня сотовая связь между Беларусью и Россией должна значительно подешеветь.
Это станет возможным благодаря предпоследнему тестовому этапу реализации идеи об отмене роуминга в Союзном государстве, пишет
Как отмечается, операторы двух стран снизили тарифы с 30 до 1,5 цента за минуту.
Ожидается, что к 1 декабря Беларусь и РФ завершат тестовую эксплуатацию систем антифрода в сотовой связи.
Нынешний эксперимент продлится до Нового года, после чего должны быть разработаны абонентские розничные тарифы.
Напомним, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин ранее заявлял, что
Этот вопрос не сходит с повестки дня уже несколько лет. С предложением отменить роуминг внутри Союзного государства
В 2017-м во время заседания Высшего государственного совета СГ Александр Лукашенко
Как ранее
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С сегодняшнего дня сотовая связь между Беларусью и Россией должна значительно подешеветь.
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